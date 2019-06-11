中評關注：民進黨初選民調首日氣氛緊張

民進黨2020初選電話民調，10日展開，雙方陣營氣氛緊張。（取自羅文嘉臉書） 中評社台北6月11日電(記者 黃筱筠)民進黨2020初選民調10日晚間登場，雙方陣營都透過臉書呼籲唯一支持，支持者更小心翼翼怕漏接電話，氣氛緊張。民進黨秘書長羅文嘉10日晚間也提到，一堆人在家死守電話，卻等不到；一堆人接起電話，卻拒絕訪問掛掉，很真實的多元社會。



民進黨初選電話民調呈現拉鋸戰，民調過程中，蔡賴雙方陣營都派人到各民調機構監聽民調內容，避免出現差錯。



蔡英文與賴清德激烈交戰，蔡英文持續打出“美國牌”，這幾天將再打出“外交牌”，與賴清德的車隊掃街力拼。台“外交部”這幾天安排中美洲議會（PARLACEN）議長艾瑪雅與尼加拉瓜、宏都拉斯、瓜地馬拉、巴拿馬、多明尼加等國國會副議長訪台，加上太平洋“友邦”馬紹爾群島外交暨貿易部長席克（John M. Silk）來台訪問，熱鬧滾滾，一起替蔡英文初選民調加持。



原本蔡英文也安排要視導陸軍砲兵第43指揮部暨裝甲第564旅，但這個訊息10日上午一出來，下午馬上取消，原因是最近台灣豪雨，“國軍”預置防災準備，先行取消。 這個行程取消一部分確實擔心，台灣可能連日豪雨有災情，蔡視導遭到批評。但另一方面，也可能是最近一段影片蔡提到，經過這2、3年，軍隊與民進黨同心。



在初選電話民調敏感時刻，蔡英文視導軍隊，很可能又會被作文章，認為蔡英文拉攏軍隊為她的政績背書。



蔡英文今天也將親自會見中美洲議會議長艾瑪雅等人，但中美洲國家被視為視美國後花園，在蔡英文初選電話民調之際，中美洲議會到訪台灣，美方應該多少也出了點力。

