中評關注：王金平賣力“圈友”老謀深算

王金平10日成立“王金平之友會南投分會”，南投縣議長何勝豐（左三）現身活動，全程陪在王身旁。（中評社 林谷隆攝） 中評社南投6月10日電（記者 林谷隆）宣布不參與中國國民黨2020黨內初選的前“立法院長”王金平，最近持續在各地成立“王金平之友會分會”，不少地方要角現身，顯示王不選以後空間更大；地方無選邊站的顧慮，可以單純捧場、還人情債。而王則要讓各參選人都不能忽視他的存在，

初選階段表態的可能性不高。



全台農會理事長蕭景田、前花蓮縣長傅崐萁、前雲林縣長張榮味系統、台中顏清標系統等過去挺王勢力，最近紛紛表態挺韓國瑜。外界解讀，王金平退出初選與派系倒戈有關。王金平退出初選後，形勢發生變化，挺韓國瑜與參與王金平之友會就不衝突了。



地方要角挺韓國瑜是基於現實政治利益考量，韓民調最高，當選可能性最大，最能加持“立委”選情，自然會靠上去。至於參與王金平之友會，多數是因為人情債要還，因這些派系大老、農漁會大咖過去都曾經受到王的照顧。



王還在初選期間，現身參與王金平之友會活動者，大多是退居二線的藍營人士、卸任民意代表，極少看到指標性派系大老與現任藍委或縣市議會議長等。



王金平6月6日日宣布不參與國民黨初選，又表態不會退黨，精明的地方人士沒有選邊站的壓力，不必考慮得罪韓國瑜或郭台銘，又紛紛樂於站出來“支持王院長”。



例如6月8日“王金平之友會高雄三山分會”成立大會上，高雄市議長許崑源、副議長陸淑美、高雄市農會理事長蕭漢俊、無黨聯盟主席林炳坤、現任“立委”黃昭順、前議長黃啟川、前“立委”許舒博、侯彩鳳、林國正、吳光訓及14位高雄市議員都公開站在王金平身旁，為王做足面子。



6月10日“南投縣王金平之友會”成立大會上，南投縣議長何勝豐、南投草屯鎮長簡景賢、南投縣各鄉鎮代表會聯合主席暨南投縣農會理事長胡嘉宸、“考試院”前院長林水吉等大動員來了約3千人。王金平宣布不選後，身旁站的人反而更多了。



王要將自己被利用的價值極大化，還需要站在黨內的制高點。第一步就是強調“他集合各界的力量，未來要變成國民黨的力量”，清楚標誌挺藍反綠，擺脫“藍皮綠骨”的罵名。



第二步是站在制高點，王講明國民黨初選不團結的當前問題，包括路線不同、候選人間的恩怨與“庶民對上權貴”階級對立等三大問題。初選階段就發展成階級對立，對國民黨的選情極不利，也表明自己願意扮演整合的角色。



換個角度思考，王金平此話也是講明，他能扮演整合者的角色，要讓想要脫穎而出的國民黨參選人，都不能忽視他的存在。



王金平退出初選後，韓國瑜、郭台銘都爭相拉攏，但以此來研判，老謀深算的他，初選階段表態的可能性不高。