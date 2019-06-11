快評：國民黨初選起跑　期待君子之爭

中評社快評／國民黨10日公布最終參與初選名單，郭台銘、朱立倫、韓國瑜、周錫瑋以及張亞中等五人入列。五人競逐，兩人爭霸，將展開的是一場君子之爭，還是殺到刀刀見骨，關係到初選結束後能否團結整合。



國民黨昨天在臉書發布初選宣傳片，黨主席吳敦義表示，作為主席，有責任要推舉最有勝利機會的人，贏得政權，重返執政，撥亂反正。國民黨秘書長曾永權呼籲各參選人良性競爭，口不出惡言，進行一場君子之爭。



這是良好願望，能否做到要看各參選人及其支持者能否配合，目前看來形勢不樂觀。因為選情激烈，已有參選人為拉抬聲勢而口不擇言、口沬橫飛、東拉西扯、抺黑抺紅、無中生有、顛倒是非，不顧後果，令人側目。



因為外有強敵環伺，內有暗潮汹湧，國民黨整體氣勢近期不是在上升，而是在下滑。有人說，國民黨可能會打爛去年“九合一選舉”後到手的一手好牌，這是藍營支持者共同的焦慮。



參選人之一朱立倫昨天點出國民黨眼下最大的危機：其一，韓國瑜的民調往下降，而郭台銘的民調也沒有往上升；其二，以政黨支持度來看，半年前國民黨領先民進黨10%左右，但半年來民進黨支持度上升5%到6%，國民黨卻下降4%到5%，現在兩邊差不多了。



相對於民進黨，國民黨初選民調時間拖得更長。依照作業時程，國民黨將於7月5日到15日辦理民調，16日宣布民調結果。理論上初選結束後，國民黨全黨應該團結一心，全力輔選初選的勝出者，打贏2020年選戰。但事情並不這麼簡單，因為初選一旦殺到刀刀見骨，傷口將難癒合；何況國民黨有分裂傳統，眼前就已出現不好的苗頭。