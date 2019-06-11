陳勇答中評：修例有助維護香港法治

港區全國人大代表、民建聯副主席、新社聯理事長陳勇 中評社香港6月11日電（記者 張心怡）香港反對派“民陣”9日發起反對修訂《逃犯條例》遊行。遊行結束後，有示威者於10日凌晨衝擊立法會，並與警方爆發激烈衝突。港區全國人大代表、民建聯副主席、新社聯理事長陳勇對中評社表示，強烈譴責暴力行徑，政府應依法嚴厲懲處示威者。他亦指出，修例是為更好地維護香港法治，香港市民應對修例有信心。



陳勇談到，香港是法治之區，核心價值就是人人守護法治。香港亦是多元化的社會，大家可以合法的去表達自己的政治理念，甚至表達得比較強烈。但是，如果以違法甚至暴力去攻擊執法者造成流血受傷，則不但會遭受強烈譴責，還應該依法嚴厲懲處，這樣才能夠保障700多萬市民的生命財產安全。“相信香港市民追求的是優質民主，絕不是暴力暴民政治。”



陳勇說，使用暴力手段造成執法者流血受傷的示威者，或者是想重現旺角暴亂、非法“佔中”場景。其中最核心的不少是有組織人士，已經造成了有組織故意犯罪，因此，支持警方和執法部門優先調查。



陳勇建議，特區政府和香港各界領袖，應更廣泛、仔細的思考，要向市民尤其是青年人宣傳講解，使他們明白，修例是為更好地維護香港的法治，使殺人犯不能夠在香港逍遙法外。



“香港不能成為逃犯天堂，修例是真正保護700萬市民，尤其是婦女兒童和長者。同時，守關的還是香港的法律、法庭法院和法官，廣大市民對香港的現行法律制度有信心，那就應該對修例有信心。”陳勇說。