緊張！民調啟動首日卓榮泰羅文嘉親自盯場

卓榮泰與羅文嘉到民調公司觀察民調狀況。（取自卓榮泰臉書） 中評社台北6月11日電（記者 黃筱筠）民進黨10日啟動2020初選民調，主席卓榮泰在第一天初選電話民調結束後，晚上10點在臉書上發文，透露他10日晚上到民調公司繼續加班，並表示他們會緊繃神經、謹慎態度到民調順利結束為止。他也說，緊張的時刻一開始，雙方代表馬上聚精會神，不放棄聽取任何一通可能的電話，深怕未能第一時間回報正確訊息。



卓榮泰10日晚間在臉書上透露，今天民調正式開始，傍晚下班後，繼續到民調公司加班。到達民調公司，他先到觀察室向雙方的觀察代表表示，若有任何問題，都請立刻告訴我們。



他說，之後轉到電訪區，黨部同仁剛協助訪問員完成樣本的匯入，正準備開始進行訪問前的訓練及原則確認，訓練流程從“假設狀況”一直到“參選人的台語姓名發音”都一一進行練習，無不是希望將過程做到最細緻、最精準，我也走到各訪員身後仔細旁聽是否有疏漏之處。



卓榮泰說，緊張的時刻一開始，雙方代表馬上聚精會神，不放棄聽取任何一通可能的電話，深怕未能第一時間回報正確訊息。



他指出，這樣的工作及過程尚須重復三至四天，我們會繃緊神經以這樣的謹慎態度直到民調順利結束為止。



他也說，不經一事不長一智，學習很多，也再一次謝謝黨部全體同仁，感謝電訪員與觀察員的耐心細心。