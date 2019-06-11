韓國瑜提出庶民觀點　從綠色執政中拯救台灣

韓國瑜10日晚間在臉書發文。（照片：韓國瑜臉書） 中評社高雄6月11日電（記者 蔣繼平）中國國民黨10日公布參加2020初選5位參選人，正式啟動初選，最強戰將之一的高雄市長韓國瑜，10日晚間也在臉書發文寫下1291個字的長篇文章，強調自己是不是庶民不重要，庶民對他而言不是身分，而是一種心態，更要從綠色執政手中，拯救已從亞洲四小龍變成亞洲一條蟲的台灣。



韓國瑜已經接連參加兩場挺韓團體所辦的“決戰2020、贏回台灣”造勢活動，在6月1日台北場號稱40萬人到場、6月8日花蓮場號稱15萬人到場，接下來還有雲林、台中、屏東、高雄等場次，造勢場上“庶民“總統”已經成為韓粉高喊的關鍵詞，庶民也代表韓國瑜的參選符號。



以下為韓國瑜臉書全文：



【庶民與否不重要，拯救台灣靠你我】



最近黑韓的重點之一，就是韓國瑜過去做過民意代表，現在又是高雄市長，怎麼能算是一個庶民呢？



其實我覺得既然英雄不怕出身低，做一個庶民又何必在乎曾經登過廟堂？



人往高處走本是人之常情，所以向來從地表上雲端的人不少，而從雲端下地表的不多，很少人像我一樣雲端地表幾番來回，正因為曾經從庶民到廟堂，又從廟堂做回庶民，我覺得庶民有庶民的驕傲、權貴有權貴的榮耀，地表與雲端是相從共生的關係，無論你如何自我界定，相信大家都對這個社會各有貢獻，只不過兩廂比較之下，在地表趴趴走還是比較符合我的生活志趣，所以庶民於我而言不是一種身分、而是一種心態。



且在蟄伏沉潛、乍暖還寒的十多年裡，我確實對於一般民眾的歡喜與哀愁特別感同身受，也親眼看見他們的需求長期以來不被社會主流鄭重以待，再加上北農時期與農民菜販朋友的交流往來中，我進一步認知到庶民經濟的重要性，台灣當然應該繼續努力於宏觀經濟的指標追求，可是同時不能忽略了柴米油鹽醬醋茶的庶民經濟。



尤其是2008年的全球金融海嘯之後，美國政府為了力挽狂瀾，透過量化寬鬆（QE）政策，大量印鈔造成全球低利率現象。從此有錢人借錢炒房產股票的代價更低，報酬率卻是每年二、三十％的成長，反之，製造業的毛利率相形變低，投資人變少，壓縮了勞工就業空間，薪資隨之凍漲，此舉加深了M型社會的分化，也就是說，窮人更窮，富人更富。



如果將台灣的家庭所得分成5等份，最後20％的家庭入不敷出，倒數20到40％的家庭，一年最多存個4萬元（新台幣）左右，而最前面20％的家庭，卻可以有70幾萬元的儲蓄，如把房地產再納入考慮，那台灣的吉尼係數恐怕比官方數字更大。



當經濟不好時，窮人的感受其實比富人更尖銳，莫忘世上苦人多的立意正是如此，除了農漁工，還有所謂的“三中一青”，亦即中小企業、中南部丶中低收入和年輕族群也是近年來經濟衰退的受害族群，政府有責任為他們搭建一個願景工程，將他們的力量匯入台灣產業創新、升級或轉型的動能之中，然而，那是一個中長期才能實踐的政策，現在台灣許多的民眾已經到了只求食衣住行有着落的卑微辛苦，所以一定要先從夜市、農漁外銷丶攤販經濟的短期政策開始著手，讓基層人民眼前的生活得到喘息，他們才有信心度過景氣低迷的黑暗、等待看到景氣復甦的曙光。



我關心台灣的庶民，不表示我不重視為台灣撐起一片天空海闊的產官學研與企業家們，任何一個非現在局勢的既得利益者，相信都在意識形態的緊箍咒裡苦悶很久了，我們必須一起重拾積極務實的庶民態度，重新檢視並修正我們的兩岸關係、外交戰略、能源政策、產業方向等等，不再用意識形態侷限“國家”發展、不再為政黨理念犧牲全民利益，一旦我們不再從無限裡自我侷限，我相信台灣未來在產業、投資、文創、科學、教育等方方面面都可以擺脫近年來的鼠目寸光，找到一個扶搖直上九萬里的成長空間。



我就是一個庶民，但這不是重點，重點是“國家”興亡、人人有責，無論你覺得你是庶民還是任何一種自我定位，在力所能及的範圍之內，從這個心中只有派系私利、沒有“國家民族”、把台灣前途決議文看得比台灣人民生活更重要的綠色執政手中，拯救這個從亞洲一條龍快變成亞洲一條蟲的台灣，是我們每一位“國民”應盡的責任。