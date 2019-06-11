“中國主張”為實現可持續發展提供新思路

可持續發展的核心仍然是發展。要實現世界經濟可持續發展，必須堅持開放包容，持續推進經濟全球化。 中評社北京6月11日電／6月7日，中國國家主席習近平在第23屆聖彼得堡國際經濟論壇全會上發表題為《堅持可持續發展共創繁榮美好世界》的致辭，闡述了中國在可持續發展領域的重要主張，彰顯了中國在推動全球可持續發展中的大國責任。



中國網發表中國現代國際關係研究院世界經濟研究所研究員張茂榮文章表示，可持續發展是當今人類面臨的重大課題。所謂可持續發展，是指既滿足當代人的需求，又不對後代人滿足其需求的能力構成危害的發展。可持續發展要求既達到發展經濟的目的，又要保護好人類賴以生存的大氣、淡水、海洋、土地和森林等自然資源和環境，使子孫後代能夠永續發展和安居樂業。



聯合國指出，要實現可持續發展，必須協調三大核心要素：經濟增長、社會包容和環境保護，這些因素相互關聯，且對個人和社會福祉都至關重要；可持續發展要求為人類和地球建設一個具有包容性、可持續性和韌性的未來而共同努力。2015年9月，聯合國可持續發展峰會通過《2030年可持續發展議程》及其17項可持續發展目標，為人類可持續發展規劃了藍圖，指明了奮鬥方向。



在此背景下，中國成為推進可持續發展的典型代表。近年來，中國通過切實履行聯合國《2030年可持續發展議程》和應對氣候變化《巴黎協定》，為各國實現可持續發展做出了表率。在本屆聖彼得堡國際經濟論壇上，習近平主席提出了推動世界實現可持續發展的三項“中國主張”，展現了博大精深的中國智慧，受到與會各方高度認可。



文章認為，在共商共建共享的原則下打造開放多元的世界經濟，是實現可持續發展的根本前提。可持續發展的核心仍然是發展。要實現世界經濟可持續發展，必須堅持開放包容，持續推進經濟全球化。中國一貫倡導多邊主義和構建開放型世界經濟，認為這是實現全球經濟可持續增長的必由之路。



當前，單邊主義和保護主義抬頭，嚴重阻礙國際貿易與投資的發展，導致世界經濟面臨不可持續發展的阻力，遭遇不可持續增長的挑戰。4月，國際貨幣基金組織（IMF）發布最新一期《世界經濟展望》報告，再次下調了2019年世界經濟增長預期，由今年1月時預測的3.5%進一步下調至3.3%，創國際金融危機後最低水平。面對如此嚴峻的局面，中國高舉自由貿易和全球化大旗，持續擴大高水平對外開放，推動共建“一帶一路”不斷走深走實，連續多年成為世界經濟增長的重要發動機。



以人為本建設普惠包容的幸福社會，是可持續發展的應有之義。習近平主席在論壇致辭中深刻指出：“提高人民生活水平是各國政府的首要任務。”當前，全球仍有超過7億極端貧困人口，其生存權得不到保障；許多國家國民收入兩極分化現象日益嚴重，普通大眾生活的艱辛與富豪階層的窮奢極侈形成鮮明對比，嚴重威脅社會穩定。鑒於此，保障民生仍是各國政府的頭號大事，在以人為本的基礎上實現機會均等和社會和諧應是各國廣泛追求的目標。近些年來，中國持續加大減貧力度，不斷完善社會保障，持續推進和諧社會建設，為各國實現人的可持續發展做出了榜樣。



可持續發展要求嚴格保護環境，實現人與自然和諧共處。近代以來，隨著工業化的持續推進，人與自然的矛盾日益緊張，這反過來對人類自身發展造成了嚴重損害，甚至威脅人類的生存。例如，工業發展帶來的嚴重污染問題，不但直接導致全球每年700萬人死於空氣污染，而且其產生的溫室效應導致海平面上升，部分國家和地區面臨被淹沒的“滅頂之災”。



在此形勢下，國際社會於2015年12月達成了旨在應對全球氣候變化的《巴黎協定》，中國在其中發揮了重要引領作用。而且，中國空前重視解決環境問題，並在對外合作中更加注重環保和生態文明，取得明顯效果。習近平主席提出的“綠水青山就是金山銀山”的發展理念，將指引中國在人與自然和諧發展的道路上不斷前進。



文章指出，總之，習近平主席就推進可持續發展提出的“中國主張”，順應人類社會發展潮流，充分體現了構建人類命運共同體的理念，為完善全球治理提供了新的思路。尤其是在當前紛繁複雜的國際政治經濟形勢下，這些“中國主張”對於思考人類和世界的未來，具有更加重要的現實意義。







