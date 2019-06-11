中評社北京6月11日電／消費這杆大旗，竪得越高，一切阻礙消費的限制性政策，被聲討得越厲害。這不，發改委一紙“消費更新升級”三年行動計劃，不合理的汽車限購（限量、限牌、限轉讓）就被千夫所指。“城市病”出在規劃、技術和管理上。這是人為的問題，八竿子也打不到由人操縱的汽車身上。再說，香港、東京等人口密度比我們大得多的國際大城市，為何城市交通就那麼順暢呢？



有了這個尚方寶劍，估計不會有哪個城市再出台汽車限購了。已經實施汽車限購的地方，也要按發改委的要求，不擴大限購範圍，已限購區域由限制購買轉向引導使用。汽車如此被器重，還賴於消費崛起。今年一季度，消費對我國經濟增長的貢獻超過65%。今年2萬億“減稅降費”落實後，業內估計將提升消費增速2個百分點，2019年消費對GDP增長的貢獻率或超80%。



消費結構裡，汽車占了耐用品消費的2/3；而非耐用消費品中，最大的就是石油及製品，占比達到1/4，也主要來源於汽車。2018年，我國汽車產量和銷量28年來首次下降，加上另一個大宗消費——住房銷量也觸及天花板，拖累效應導致消費品零售增速創15年新低。



對於2018年汽車產銷雙雙下滑，除了頗受爭論的所謂“擠出效應”（即買房擠出了買車）外，汽車限購被認為是本不該有的拖累因素。從千人汽車擁有量來看，我國是170輛，發達國家高達500-600輛，可見汽車消費的空間還非常大。政商學三界就抓住了這一點，於是乎限購就成了眾矢之的，若干年前出台這個政策時的振振有詞（國外也限購、緩解“城市病”）迅速腐朽。



消費更新，這是此次國家鼓勵汽車消費的著力點。儘管2018年汽車產銷下滑，但新能源、SUV等汽車改善消費卻增長50%以上。確實，消費觀念升級，叠加政策扶持，馬路上的新能源汽車越來越多了；另外，當小孩長大了，填了“二寶”了，家裡唯一的小排量車就不夠用了，SUV等改善性消費就會崛起，這點很類似住房改善。所以，汽車限購退出在情理之中。



同在情理之中的，還有住房。不得不承認，從GDP增加值貢獻上，住房消費要遠大於汽車消費。無論從戶均住房套數（1.13套），還是從人均住房面積（超過40平米），貫徹“房住不炒”的話，城鎮存量住房夠用了。但是，論功能、環境、配套，住房改善的空間還很大，比如26%的住房無獨立抽水/衝水衛生間設施，15%的建造於1990年以前，42%的建造於上世紀。



居住理念、建築材料、配套服務等，更新的非常快。滿足居民美好生活訴求是民生政策的出發點，未來還會大力鼓勵住房改善。那麼，限購是不是阻礙了住房消費升級呢？記得2015年樓市“去庫存”正當時，年底的中央經濟工作會議提出“取消過時的限制性措施”，各地相繼退出限購。邏輯是一樣的，限購擋住了多少投資投機需求不得而知，但錯殺合理消費需求是確鑿的。



但不幸的是，由於雜七雜八的需求都裝入“去庫存”，導致政策“走歪”。時隔不到2年，包括限購在內的限制性措施，不得不重新拾起來。現在，國家空前強調，樓市要“穩字當頭”，而政策開始轉向“一城一策”，調控的痛感正在降低。幾乎所有城市都加入搶人口，落戶對社保繳納的要求不斷降低（有的只要求1個月），外圍區域開始退出限購，這些都消解了調控效力。



未來，在培育消費引擎的這杆大旗下，鼓勵住房購置的政策很快就會來啦！問題是，上一輪政策在反覆之間，房價已上了一個無以攀比的新高度。希望不要再次重複，目的向左時，限制性措施就像過街老鼠；目的向右時，限制性措施再一股腦地全部拾起。因為，樓市基本面（比如房價水平、居民杠杆、金融風險等）已非昨日，再也經不起慷慨買單的折騰了。



來源：證券時報 作者：李宇嘉



