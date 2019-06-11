取消居民個人賬戶是醫保共濟改革第一步

中評社北京6月11日電／國家醫保局日前會同財政部印發《關於做好2019年城鄉居民基本醫療保障工作的通知》，其中提到，實行個人（家庭）賬戶的，應於2020年底前取消，向門診統籌平穩過渡。國家醫保局表示，城鄉居民醫保個人（家庭）賬戶取消並不會降低居民的醫保待遇。



我國醫保基金由統籌基金和個人賬戶構成。其中，醫保個人賬戶是醫保機構為參加基本醫療保險的個人設立的，用於記錄本人醫療保險籌資和償付本人醫療費用的專用基金賬戶，曾發揮激勵等作用，但弊端也越來越明顯，包括部分賬戶資金“沉睡”或用於購物，以及缺乏互助共濟功能等。



此次文件明確取消居民醫保個人賬戶具有多重意義。對醫保機構來說，由於取消之後不用再涉及個人賬戶，應該說管理成本會有所下降。對城鄉居民參保人而言，今後醫保基金保障能力增強了，原因是可以用大家的錢幫助大病患者。從政府角度來講，可降低醫保統籌基金壓力和財政壓力。



有關部門承諾個人（家庭）賬戶取消並不會降低居民的醫保待遇，這一點很重要。因為醫保個人賬戶資金是參保人“自己的錢”，突然要動個人的錢，自然先要打消個人的顧慮。有此承諾之後，可便於此項改革順利推進，在2020年底前如期取消個人賬戶，讓醫保基金制度更科學合理。



值得注意的是，此次改革並不涉及職工醫保。目前職工醫保個人賬戶的現狀是，由於資金累積結餘較多且缺乏共濟功能，不少地方規定職工醫保個人賬戶資金除了本人可以使用外，本人的配偶、夫妻雙方父母、子女均可以使用；同時擴大了使用範圍和使用區域，增加了個人賬戶共濟功能。



同時也要看到，相比取消居民醫保個人賬戶後統籌基金共濟功能變強大，職工醫保個人賬戶改革後的共濟作用仍然很有限，僅職工家人才可共用，削弱了醫保制度共濟功能。為此，不少專家呼籲，無論是居民醫保個人賬戶還是職工醫保個人賬戶，都應徹底取消，以盤活醫保個人賬戶資金。



取消居民個人賬戶應是醫保共濟改革的第一步，這一步在2020年底完成後，很可能啟動第二步改革，即取消職工醫保個人賬戶，最終讓所有醫保個人賬戶資金全部計入醫保統籌基金。如此一來，醫保互助共濟功能比現在強大很多，對參保人、醫保機構、國家都是利好。



為何不同步取消居民醫保個人賬戶和職工醫保個人賬戶？具體原因有待決策部門進一步解釋。筆者認為，這是遵循了漸進式先易後難的改革邏輯，因為居民醫保個人賬戶容易取消，而職工醫保個人賬戶情況比較複雜。從這個角度看，應當盡快謀劃職工醫保個人賬戶改革，以應對老齡化時代的醫保挑戰。



另外，還應該加快醫保基金全國統籌改革步伐。據悉，目前全國絕大多數地區醫保基金仍處於市、縣級統籌，醫保基金難以調劑使用，降低了基金使用效率。對此，全國人大代表龐國明在今年全國人大會議上建議，國家有關部門盡快實行醫保基金全國統籌，以真正實現“人人平等享受醫保”的目標。



無論是取消所有的醫保個人賬戶，還是實現醫保基金全國統籌，都將使醫保資金從多個資金池匯聚成一個統一的龐大資金池，不僅將增強醫保基金互助共濟功能，而且也可增強醫保基金抗風險的能力，並有望降低醫保基金管理成本和財政壓力。所以，期待相關改革盡快啟動。



來源：北京青年報 作者：豐收



