蘋果價格漲得凶都是期貨惹的禍？

中評社北京6月11日電／今年來，蘋果價格節節攀升引發廣泛關注。隨著現貨價格的升溫，蘋果期貨價格也在走高。近期，市場上有聲音認為，現貨價格上漲的原因之一是期貨炒作，認為所謂“一手金融炒作，一手囤貨居奇”推高了蘋果現貨價格。對此，證券時報記者採訪了蘋果期貨交易的多方參與者，了解蘋果期貨的運行機制和對現貨的影響。



受訪人士普遍認為，供需關係是影響農產品價格的主要因素。認為期貨炒作抬高價格的觀點是對期貨市場運行機制存在誤解，忽視了期貨能夠較好平抑現貨價格波動的事實。



減產是蘋果漲價主因



我國是全世界產蘋果最多的國家之一，相較於往年5～6元錢一斤的價格，今年一些超市普通蘋果已賣到12元一斤，價格漲幅較大。



實際上，蘋果只是水果市場價格整體走高的縮影。國務院有關負責人近期在12天內兩次提到水果價格問題，要求抓好農業生產、保障農產品有效供給、保障水果蔬菜等鮮活農產品供應，穩定價格水平。



多位受訪的市場人士認為，供需關係是影響農產品價格的主要因素，正是由於供需不平衡導致蘋果現貨價格走高。



從供給端看，一方面由於2018年蘋果主產區出現極端天氣，蘋果庫存量出現一定程度下降。卓創資訊數據統計顯示，截至5月23日，全國蘋果庫存為137萬噸，同比減少46%。另一方面，由於西瓜等新產水果尚未大量上市，部分南方水果如荔枝等出現不同程度減產，導致現階段水果市場整體存量較少，未能對蘋果形成替代作用。



從需求端看，進入春夏季節後氣溫回升，市場對水果需求激增，帶動蘋果消費量增加。農業農村部發布的監測數據顯示，4月以來，水果價格明顯上漲，包括蘋果在內的7種主要水果平均價格漲幅超過30%。



期貨並非蘋果漲價推手



近期，市場上有聲音認為現貨價格上漲的原因之一是期貨炒作。但從市場實際情況看，蘋果期貨非但沒有因炒作等原因抬升現貨價格，反而對現貨價格波動起到了較好的平抑作用。



一位市場人士分析，以貫穿18/19產季的AP1905合約來看，在國內預計減產25%的情況下，上市一年來最大價格波動46%，遠低於今年現貨價格的波動情況。



值得注意的是，從當前蘋果期貨近遠期期貨合約的價格波動情況看，當前國內水果特別是蘋果價格的高企與蘋果期貨沒有什麼關係，而是主要受市場供需情況影響。6月6日收盤時，代表去年產蘋果價格的1907合約每噸為14048元，而代表今年新季蘋果大量上市時價格的1910合約收盤價為每噸9057元。



“以上價格的差距表明期貨市場客觀反映了當前市場基本面的情況。去年的果子受災減產，因此價格上漲，今年果子沒有遇到去年的極端天氣，因此價格平穩。”上述人士表示，“近年來國內蘋果市場一直呈現供大於求的格局，2018年由不良天氣所引發的市場價格居高不下是個案，並沒有什麼特殊的原因，並不是由於出現了蘋果期貨才發生的現象。”



從歷史案例看，蘋果期貨對農產品價格的上漲影響並不大，而減產卻能夠對現貨價格造成巨大影響。2017年歐洲也遭遇極端凍害天氣，根據歐盟農業署統計，當年歐盟蘋果減產19%，由此引起的歐洲蘋果平均價格上漲40%；2013年山東蘋果僅減產5%，2014年5月時栖霞蘋果出庫價格同比上漲了53%。那時，不管國際國內都沒有蘋果期貨，但是價格上漲仍較明顯。

