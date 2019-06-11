農村電商興起 基建功不可沒

中評社北京6月11日電／又到三華李成熟季。為了吃到新鮮的三華李，我們一家人端午驅車直接到茂名錢排果園采摘，也當成是一項有益身心的戶外活動了。



從廣州到茂名錢排鎮，百度顯示整個車程大概是5個小時左右，從羅定走3個小時高速下來後，需要走2個小時的省道和村道，原本以為，去到這麼偏遠的農村下了高速後會非常不好走，但是沒想到進入錢排鎮的整段省道和村道政府都修得非常寬敞。據聞，2010年開始，茂名政府為了扶持錢排的三華李產業，投資了專項資金把省道和村道修繕得寬敞平整。



由於本人職業關係，一路上我都很留意手機信號情況，從高速一直到村道，全程不能用“有4G信號”來表達，而是基本4G信號滿格。也許國人已經對我國到處都有4G信號習以為常，但是由於我職業強迫症的關係，每到一個國家我都會留意當地的網絡信號。比如我去年在美國西部自駕，整個西部公路有大片的區域沒有信號，這導致我在自駕的時候非常的緊張，一方面我沒有下載谷歌的離線地圖，在沒有信號區域導航無法看到真實的地圖路況；另一方面，我在自駕的時候一直在擔心，萬一車輛在沒有手機信號的地方出了故障，我將如何報警和向保險求助？同樣的情況出現在歐洲，前年我在德國就發現，只要一離開德國某個鎮區，手機就最多只有2G的信號，地鐵等沒信號的地方比比皆是，也難怪德國人那麼喜歡在地鐵和火車裡面看書了。



我們第一天住進了一家當地比較有名的朝興果園內，因為這幾年三華李火爆，老板做起了農家樂和住宿的生意，聽老板說他們還準備擴大生產，籌建三華李的加工廠，看起來這幾年三華李在政府的扶持下已經慢慢形成了產業，農民也真的富裕起來。由於是假期，到果園摘果和農家樂的遊客非常多。聽說明年“中茂高速”將開通，屆時珠三角到錢排鎮只需要三個小時，這無疑將會極大地促進錢排乃至整個粵西的農村發展。



有了公路、4G信號這些基礎設施，我們再來重點看看當地的農村電商情況。摘完果子後，我們想給廣州的朋友送一些自己采摘的新鮮果子，看到果園附近有郵政網店可以寄送，5斤郵費才15塊，也省去了我們親自給朋友送的麻煩。當天下午我們五點左右打包的新鮮果子，結果朋友第二天上午10點左右就收到了，朋友一直誇贊果子又新鮮又清脆。



據當地農民說，以前他們的果子只能全部賣給批發商，經過批發商和各大超市兩重加價後再賣給消費者。但是近兩年由於郵政網點鋪進了村裡，加上淘寶、微信、京東各大電商平台也入駐到各大果園內，現在果園80%的銷售已通過電商直接銷售到消費者手中，一方面消費者獲得水果的時間縮短，保證了新鮮度，另一方面果園的收入也因為銷售單價的提升比以前批發高了不少。當地村民還告訴我們，原來郵政物流已經通過網點多和價格低的優勢占領了整個鎮的市場，但是今年京東物流也搶占進入各大果園，在具備和郵政一樣的優點外，憑借無處不在的4G信號，京東物流還具備可實時追蹤物流車輛和包裹位置，智能填寫快遞單等高效率技術，因此很多果園已經在今年選擇了京東物流。



吃過飯到處逛逛後，我們離開錢排鎮已經是深夜，但是在鎮區門口卻燈火通明，大概十幾輛裝載好三華李的貨車正準備凌晨發車，第二天上午就能送到珠三角各地。在回廣州的路上，我想起了去年在美國西部看到美國農民對政府基礎建設投入的抱怨，中國像錢排這樣一個小鎮，運營商投入網絡的成本一定是虧損的，電力的線損也高達80%，但如果不是政府和國企不計成本地投入道路和網絡基礎設施建設，鎮內的電商、物流又如何能低成本地發展起來？錢排果農正是依靠這些看不見的成本才有機會走了共同富裕的道路，這可能是一種“中國模式”的秘密。



來源：證券時報 作者：張峻愷（通信博士）



