中評社北京6月11日電／正值端午，浙江湖州有這麼一個傳統習俗——“新娃穿虎鞋，帶虎帽，加‘虎氣’，驅病辟邪”。但隨著現代服飾文化的興起，會製作虎頭鞋帽這門手藝的民間藝人越來越少，吳興區東林鎮保豐村的耄耋老人沈海寶卻一直堅守著這門手藝，“唯一覺得有點可惜的是，這門手藝可能要失傳了，下一輩都不會，他們都很忙，沒有時間學這個。”



中國傳統手藝是中華藝術的重要組成部分，在這項民間藝術中凝聚著中華民族的性格、中華民族的精神、中華民族的文化創造，它見證了中華文化的發展，像我們小時候常見的糖塑、剪紙、編織工藝都屬於中國的傳統手藝。



然而，隨著現代化的飛速發展，大多手工製品都被機械產品所代替了。曾幾何時，我們每日碰到的東西，不管是一些生活用品，或是街頭玩物與零食，還是當地習俗需要，都是傳統手藝制成，他們和我們幾乎密不可分。只是在科技與機械發達的今天，一些傳統手藝離我們越來越遠，甚至被埋進了我們的記憶裡，或是失傳，只有少部分還在單打獨鬥的老人在堅守著。



大部分傳統手藝在這個社會裡正在逐漸被遺棄，多數年輕人覺得一些看起來簡單的傳統手藝，學起來其實很費時費力，而且社會地位較低，收入也不高，另外，學習傳統手藝需要相對沉穩的心理素質和對一定知識的了解，他們克服不了自己的浮躁心理，對傳統手藝提不起興趣，因此都不是很願意去學習一門傳統手藝，更不用說傳承。



另一方面，大多數傳統手藝的學習都是在民間，而一些高校當下有熱門的動漫、遊戲類專業卻沒有傳統手藝類專業，沒有良好的渠道學習，年輕人們自然也不會主動去接觸。當然，還有家庭的因素，很多父母本來就沒有傳承傳統文化的意識，他們更想讓孩子接受現代科技的學習，給孩子報各種現代輔導班，就是沒有對最基本的“根”的學習，或者本就是傳統手藝的家族認為學手藝是個體力活，太累，不願讓後代走“老路”吃苦。



莫讓傳統手藝被遺棄在這個時代，需要多方的共同努力。首先國家對傳統手藝要重視起來，學會推陳出新，將傳統手藝與現代科技相結合；其次，在地方要加大推廣宣傳力度，開展相關的傳統手藝體驗活動，為傳統手藝建設博物館；另外，學校可以開設相關的課程或專業，家庭的教育也非常的必要，不僅需要“德智體美”，也要從小培養孩子對傳統文化學習的興趣；最重要的還是當代的年輕人要看到傳統手藝的危機，了解到傳承文化的重要性，主動了解自覺學習！



來源：紅網 作者：羅瀟



