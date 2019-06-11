更好發揮汽車對消費升級的帶動作用

中評社北京6月11日電／國家發改委、生態環境部、財政部近日發布《推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案（2019-2020年）》，提出各地不得對新能源汽車實行限行、限購，已實行的應當取消；嚴禁各地出台新的汽車限購規定，已實施汽車限購的地方政府應根據城市交通擁堵、污染治理、交通需求管控效果，加快由限制購買轉向引導使用。



北京青年報發表財經評論人譚浩俊文章表示，雖然因城市交通管理、環境保護等方面的需要，部分地區出台了汽車限購限牌等方面的政策，導致汽車消費受到了一定影響，汽車行業出現了下滑的現象，生產、銷售等都出現了一定幅度的下降。但是，這並不意味著汽車消費已經進入調整階段，居民對汽車消費的需求減少了、欲望減弱了。



文章分析，從居民消費的角度來看，汽車消費仍然是重點之一，而且，是潛力很大的消費市場之一。至少有四大群體是未來汽車消費的主力軍。首先是新晉中等收入群體。從近年來居民收入增長以及房價等得到有效控制的情況來看，新晉中等收入群體將是未來汽車消費比較穩定的一個群體，也是有待積極開發的汽車消費潛力。這部分人群，雖然可能還身背房貸，也可能有其他方面的開支，但是，從他們對生活的追求和目標來看，對汽車消費還是比較渴望的。尤其是年輕一族，對汽車消費的欲望更是比較強烈。所以，這部分人群將是未來汽車消費的主力軍之一。



其二，農民將是汽車消費的主力群體之一。在城市對汽車消費已進入調整期的情況下，農民對汽車消費則逐步進入穩定期。逐步富裕起來的農民，已經不滿足於使用電動車等傳統工具，而開始向往汽車等現代化工具。尤其是新一代農民，已經把汽車當作基本消費品，只要條件基本滿足，就會選擇購買汽車。所以，農民將是未來汽車市場的最主要力量、最根本力量。



第三，第三代進城務工人員將成為汽車消費的重要力量。第一代進城務工人員大多連自行車都很少買，第二代進城務工人員則是多數為摩托車和電動車，少量為汽車。第三代農民工的目標，顯然不是他們父輩們的目標和要求，而是把目標鎖定到了汽車。只要條件不是很差，相當一部分進城務工人員會在短時間內就購買汽車，他們想縮小與城市居民的差距。在他們的心理上，已經沒有了父輩們的落差，而是基本與城市居民齊平。所以，他們絕不會，也絕不想在物質方面低於城市居民。所以，汽車消費必然是未來第三代進城務工人員的重要選擇。



第四，汽車換代群體。第一代、第二代甚至第三代汽車已到了更新換代階段，特別是生活條件已經好起來的人群，都在等待著更換汽車。這也意味著，換車一族也將是未來汽車消費不可忽視的重要力量。凡換車者對汽車的要求也會更高一點。體驗式汽車可能更適合換車一族。這也給汽車生產廠家提出了新挑戰，給未來汽車產業發展、轉型等提出新挑戰。新能源汽車有可能成為換車一族考慮的重點之一。



由於未來汽車消費人群仍然比較龐大，汽車市場的消費潛力將非常大，如何更好地改善城市交通環境，提高農村交通水平，對未來汽車市場消費影響巨大。一些地方單純從城市角度考慮出台的限購政策，應當作出調整與規範，盡可能地不要出台限購政策。



文章最後說，雖然汽車生產和消費遇到了一定困難，但應該都是暫時的困難，只要生產與消費能夠有效銜接，生產企業能夠更加主動地適應市場需求，開發更具適應性的汽車，汽車消費仍然大有潛力可挖，並能有效推動消費轉型和經濟轉型。



