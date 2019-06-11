加大資金投入，助力脫貧攻堅

中評社北京6月11日電／現在距離2020年完成脫貧攻堅目標任務的時間越來越近，脫貧攻堅越到緊要關頭，越需要加一把勁。2019年還未過半，全年的中央財政補助地方專項扶貧資金1260.95億元就已全部下達，比2018年同口徑增加200億元，增長18.85%，連續4年保持每年200億元增量。



中國網發表中國社科院財經戰略研究院研究員張德勇 文章表示，這些年來，作為全面建成小康社會三大攻堅戰之一的脫貧攻堅戰，其力度之大、規模之廣、影響之深前所未有，取得了決定性進展。目前看，容易脫貧的已經解決得差不多了，剩下的大多是居住在自然條件差、經濟基礎弱、貧困程度深的貧困人口，都是貧中之貧、困中之困的硬骨頭，必須要用非常之力，採取非常手段，才能如期完成脫貧攻堅任務。



文章認為，打好脫貧攻堅戰，政府加力是重要保障。加大資金投入支持力度，發揮好政府投入的主體和主導作用，下好脫貧攻堅先手棋，才能有助於下活脫貧攻堅一盤棋。2019年中央財政補助地方專項扶貧資金全部下達，不僅與去年比有增量，更有提前量。在全部專項扶貧資金中，尤其是2018年10月就已提前下達909.78億元，占比達到72.15%。中央財政專項扶貧資金提前下達，各地提前用於脫貧攻堅，更好地統籌安排資金，提高了資金使用效益。



除了保持資金投入規模有增量，更重要的是資金投入結構有傾斜。對於下達的中央財政專項扶貧資金，財政部強調，各省要落實“省負總責”的要求，將新增中央財政專項扶貧資金主要用於深度貧困地區脫貧攻堅；在支持“三區三州”的同時，重點加大對“三區三州”外貧困人口多、貧困發生率高、脫貧難度大的深度貧困地區的投入力度……。可見，在脫貧攻堅進入攻城拔寨的衝刺期，精准投入、精准施策，向脫貧攻堅的薄弱環節重點發力，才能更好體現用足非常之力、用好非常手段，保障貧困群眾真脫貧、穩脫貧，提高脫貧攻堅質量。



打好脫貧攻堅戰，是實施鄉村振興戰略的優先任務。鄉村振興戰略是黨的十九大提出的一項重大戰略，其中貧困地區貧困人口的存在是城鄉發展不平衡、農村發展不充分問題中的最“短板”所在。到2020年，確保現行標準下農村貧困人口實現脫貧，貧困縣全部摘帽，解決區域性整體貧困，是中央既定的目標任務，也是鄉村振興取得重要進展的標誌之一。



由此，近幾年來，中央連年加大了專項扶貧資金投入力度，更好發揮政府在脫貧攻堅中的積極作用。2017年，中央財政補助地方專項扶貧資金860.95億元，其中2016年10月提前下達553.94億元；2018年，這筆資金是1060.95億元，其中2017年10月提前下達738.31億元。加之今年全部下達的中央財政補助地方專項扶貧資金，近幾年這種規律性的預算操作，把脫貧攻堅納入了鄉村振興戰略架構下統籌安排，使鄉村振興戰略能夠全局推進、扎實前行。



不但如此，加大資金投入，實現脫貧攻堅，推動中國經濟實現高質量發展才更有底氣。從貧困地區貧困人口脫貧共同邁入小康社會，到實施鄉村振興戰略解決好新時代“三農”問題，再到推動實現經濟高質量發展，由小漸大，節節相連，環環相扣。通過中央財政補助地方專項扶貧資金這一舉措，帶動了各級財政加大對脫貧攻堅的投入力度，促進形成支持脫貧攻堅的強大投入合力。這不僅有助於打好脫貧攻堅戰，也以此為抓手，對於實施好鄉村振興戰略、實現中國經濟高質量發展將發揮積極作用。



