築起技術經濟安全“防火墻”

中評社北京6月11日電／國家發改委對外公布，正牽頭組織研究建立國家技術安全管理清單制度。建立國家技術安全管理清單制度，是中國經濟社會發展的內在呼喚，也是更有效預防和化解國家安全風險的重要保障。



人民日報發表署名楠溪的評論文章表示，新中國成立70年來，特別是改革開放以來，中國在航空航天、高鐵裝備、移動支付、5G 等領域取得了舉世矚目的重大創新，一批技術成果在國際上進入並行、領跑階段，已成為具有重要影響力的科技大國。



建立國家技術安全管理清單制度，是國際通行做法。國家技術安全是國家安全的重要組成部分。當今世界，經濟全球化勢不可擋，各國深度融入全球產業鏈，但沒有一個國家因此忽視本國的經濟安全。中國也不例外。



文章認為，在新一輪科技革命和產業變革蓬勃興起、國際治理格局深刻變化的背景下，必須始終堅持總體國家安全觀，強化經濟安全保障，加強對我重大技術突破的保護和對外技術出口管制，保障中國技術經濟安全。要堅持底線思維，認真抓好技術安全防控各項工作。根據《國家安全法》，建立國家技術安全管理清單制度，將為中國加強自主創新能力建設，加快發展自主可控的戰略高新技術和重要領域核心關鍵技術，構築強有力的“防火墻”。



文章指出，建立國家技術安全管理清單制度，並不意味著中國開放的大門會關上、合作的步伐會放緩。中國是國際技術合作的受益者。中國創造經濟騰飛奇跡的重要原因之一，就是堅持自主創新與引進消化吸收再創新兩種路徑並行。作為多邊貿易體制的堅定捍衛者、擴大對外開放的篤定踐行者、“一帶一路”建設的倡導者與推動者，與世界各國加強技術合作，實現共贏共享，中國一如既往、堅定不移。



但是，合作是有原則的。中國決不會以犧牲別國利益為代價來發展自己，也決不允許某些國家利用中國的技術反用於遏制中國的發展，打壓中國的企業。建立國家技術安全管理清單制度，不會損害開放公平的投資環境，表明的是中國捍衛國家核心利益和人民根本利益的堅定決心！



