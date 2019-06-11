富權：蔡英文霸氣盡露或將動用“霸王條款”

中評社香港6月11日電／事有湊巧，昨日都是國民黨和民進黨“總統”黨內初選的關鍵之日。國民黨是確定參加“總統”黨內初選的名單，而民進黨則是開始“總統”黨內初選的民調作業。



澳門新華澳報今天發表富權的文章說，國民黨這次“總統”初選，以繳交選務作業費代替過去領表、登記程序，黨中央日前規定，最晚要在六月十日之前繳交選務費五百萬元，繳納完視為同意參加初選。直至昨日，除了砲轟黨中央初選辦法一變再變，宣布不參加“奇奇怪怪的”黨內初選的王金平之外，有意參選“總統”者，都已繳交選務作業費，因而國民黨中央都予以接納，並於昨日由曾永權副主席公布最終參與國民黨第十五任“總統”“副總統”的初選名單，包含鴻海董事長郭台銘、新北市前市長朱立倫、高雄市長韓國瑜、前台北縣長周錫瑋以及孫文學校總校長張亞中等五人確定參與“總統”初選。



按照既定時程，將於今日在中央黨部召開參選同志座談會，參選人應本人出席，若不能親自出席，要委託一人出席座談會。國民黨也將舉辦三場國政願景電視發表會，第一場在六月二十五日在高雄舉行，主題是經濟、環境、財政、能源；第二場六月二十九日在台中舉行，主題是青年、社會、文化、教育；第三場七月三日在台北舉行，主題是“憲政”、“外交”、兩岸、“國安”。七月六日至十四日進行全民調，並於十五日公布民調結果。



而在民進黨方面，則是繼上週六舉行電視政見發布會後，從昨日起至十四日進行“總統”初選民意調查，每日晚間六時至十時執行，由蔡英文、賴清德分別與韓國瑜、柯文哲進行三方對比式民調。此次首次納入手機民調，採市話及手機各佔百分之五十。黨中央評估，只要順利完成足夠樣本數，最快十三日中午、最慢十四日，民調結果就會揭曉。六月十九日正式公告“總統”初選候選人提名名單。



為爭取代表民進黨角逐明年“總統”大選的入場券，在民調作業的決戰關頭，蔡英文、賴清德兩人都積極衝刺選情。蔡英文仗著自己掌握有行政資源，因而以逸待勞，採取了較為靜態的打“國安牌”和“美國牌”的手法，除了繼續拜廟行程之外，以在出席各種會議或會見外賓時發表政見為主。缺乏行政資源的賴清德，就只有全島走透透一途，從南到北進行三天車隊大掃街，以爭取選民們在接到訪員的電話查詢時代支持。