大華網路報：抹紅兩岸交流　民進黨有盤算

中評社香港6月11日電／大華網路報今天發表時評說，蔡政府陸委會近日根據親綠媒體報道，抨擊“救國團”“招攬”台灣高中生赴陸上海、雲南，並協助評估未來升學就業趨向等情事，係配合大陸外圍統戰機構的對台統戰工作，不准台灣相關學校幫忙宣傳及張貼活動資訊。



陸委會除了舉行記者會放話恫嚇“救國團”之外，也透過“教育部”聯繫、提醒相關學校，不要呼應大陸對台統戰作法。陸委會宣稱，將持續關注該活動進行情況，也就是釘住“救國團”，以及台灣高中生到大陸參訪、旅遊等情形。



畢竟，大陸透過台灣相關機構的聯繫，邀請台灣高中生在寒暑假期間赴陸參訪、旅遊，了解大陸升學、就業及發展等現況，本是兩岸文教交流的正常作為，也是因應兩岸往來的實際需求所做的安排，並沒有什麼特殊之處。



別的不談，近五年來，平均每年有兩千多位台灣學生到大陸各地大專院校攻讀大學本科、碩博士班，顯示台灣高中生畢業之前，有必要經由實地參訪了解大陸大專院校的現況，作為他們評估是否要西進求學的參考。



所以，大陸教育機構、涉台單位及台灣相關團體，都是在協助台灣學生求學而已，讓莘莘學子進修、深造能多一個選擇機會，以免在求學路途中虛耗太多時光與心力，甚至做了錯誤的決定，淪為所學非所用，影響其未來發展。



這本是件好事，行之多年，對台灣學生有幫助，也是兩岸正向交流。民進黨卻先由親綠媒體單方面的報道，再由陸委會出面抨擊“救國團”，把此事操作成大陸對台統戰之一環，並要求台灣相關學校不能配合，恐怕是另有盤算。