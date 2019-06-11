星島：立會恢復二讀　堅持通過修例

中評社香港6月11日電／星島日報今天社論說，反修例遊行之後，特首林鄭月娥昨天作出回應，表明《逃犯條例》修訂草案將如期於周三在立法會二讀，不會撤回，而為了紓解公眾憂慮，政府會做一些具體工作，包括向立法會提交政策聲明，以加強人權保障等。由此可見，政府的取態是堅持通過修例，繼續向前走。



政府採取堅定立場，看來是基於幾個考慮：首先，修訂《逃犯條例》對修補法律漏洞、完善法制，有其必要性。香港目前只與二十個國家簽訂引渡協議，其他司法管轄區不可以引渡逃港的疑犯，政府認為這是制度上的一個大缺陷，問題必須解決，有需要建立法律基礎來處理。



此外，政府指條例草案提出後，已進行了四個月密集而熱烈的討論，各種意見表述鋪天蓋地，來自不同團體和界別的正反觀點紛陳，而政府也數度積極回應，作出一些修訂，即使繼續爭議，也難有一致結論，這時候應該提交立法會，進入審議和通過的程序。在這過程中，議員也可提出意見，在議會內商議。



對於如何評估民意，政府也須同時考慮不同意見，事實上，除了反對修例的聲音外，支持者也不在少數，如網上聯署撐修例就有七十二萬人參與，而政府至今收到逾四百個團體的意見信，當中正反皆有，政府不得不在分歧中取得平衡，盡量聽取不同聲音，然後作出修訂。如果繼續在正反意見中徘徊不前，就不可能做好立法工作。



第三，在政治上，建制團體和政黨經過一段時間的疑慮後，對修例已有了較一致的看法，基本上傾向支持。草案在這時候提交立法會，政府估計可有足夠票數支持通過，出現變數的機會甚低。反修例遊行之後，支持力量已集結起來，讓政府可以一鼓作氣。