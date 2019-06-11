俄在克里米亞部署“軍艦殺手”　美感到不安

“懸崖”反艦導彈系統。 中評社北京6月11日電／俄羅斯在黑海前哨克里米亞部署“軍艦殺手”——“懸崖”反艦導彈系統讓美國感到不安。“今日俄羅斯”電視台10日報道稱，美國《國家利益》雜誌9日發表文章稱，俄羅斯在克里米亞部署了使用渦輪噴氣發動機的井式“懸崖”岸基反艦導彈系統，根據其性能可以視為“軍艦殺手”。



這篇文章的作者稱，實際上，蘇聯時期就曾在克里米亞半島地區部署過“懸崖”反艦導彈系統。蘇聯解體後，這一系統曾一度停止使用。俄羅斯於2016年恢復該反艦導彈系統的作戰值班。現在俄羅斯對這一導彈進行了全面現代化升級，配備最新型遠程和機動型導彈，將其變成美國軍艦的真正殺手。對於一個海岸線很長的國家來說，部署這一導彈系統可以確保海上安全。



對此，俄羅斯專家表示，克里米亞的防禦能力不僅有“懸崖”反艦系統，還有其他武器裝備。俄羅斯在這一地區的部隊集群現代化建設和兵力部署已將半島地區變成一個“堅不可摧的堡壘”。此前，“懸崖”反艦導彈系統裝備P-35巡航導彈，射程可達300公里，飛行時速超過2000公里。俄戰術導彈公司機械製造研究和生產協會的首席執行官亞歷山大·列奧諾夫表示：“實際上，從2014年，我們就將此前部署在克里米亞地區的‘懸崖’反艦導彈系統進行修復，並對其進行了現代化升級。現在我們按時完成了這項任務。這是一款強大的武器系統，可以在最遠450公里距離擊中敵方水面艦艇。該系統用一發導彈就可摧毀一艘巡洋艦等各型軍艦。目前，我們正在為這一導彈系統配備更先進的導彈。這一系統經現代化升級後，能夠有效保障克里米亞的安全。但其必須與其他武器系統協同才能有效發揮自己的能力。”



他強調，目前，俄軍在克里米亞地區還部署有其他武器系統，包括“莫斯科”導彈巡洋艦、“棱堡”反艦導彈系統、新型戰機和S-400防空導彈系統等。克里米亞已成為俄軍在黑海的一個堡壘和前哨。



俄羅斯獨聯體國家研究所副所長弗拉基米爾·扎裡欣表示，未來北約在黑海地區可能將擁有軍艦數量優勢，但“懸崖”反艦導彈的先進性能能夠抵消敵人的數量優勢。俄軍在克里米亞部署的反艦導彈系統能夠有效對抗北約軍艦，這引起了美國的擔憂。



來源：《環球時報》