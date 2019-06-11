陳水扁說“我支持清流”　表態支持賴清德　

陳水扁表態支持賴清德。（照片：陳水扁臉書） 中評社台北6月11日電／參與民進黨2020初選的前“行政院長”賴清德展開一連3天的“壯大台灣車隊遊行”，10日下午抵達台中市，預計11日抵達台北賓館。陳水扁昨天在臉書發文呼籲，在民進黨這場不對稱的2020初選民調，全力支持最有領導力、決斷力、執行力的賴清德，還表示想陪賴清德一路前進“總統府”。



以下為陳水扁臉書全文：



我是陳水扁，我支持清流！



向來助弱不助強的陳水扁，籲請在民進黨這場不對稱的“總統”初選民調，全力支持最有領導力、決斷力、執行力，最有國家領導人應具備的霸性（承擔）、韌性（堅持）、賭性（冒險），最能守護台灣，壯大台灣的賴清德前“行政院長”！“清德接棒，台灣更棒”！看到雨中車隊掃街遊行拜票的賴前院長，一人孤單站在宣傳車，陳水扁於心不忍，真想陪他一路前進“總統府”。1998年陳水扁市長連任失利，陪伴陳水扁連續三天在車上兩中謝票的是台灣人永遠的歐吉桑－信介仙，黃信介主席說他不能讓陳水扁孤單，才能在1年3個月後前進“總統府”，完成史上第一次政黨輪替。賴院長不只反對“一國兩制”，更反對“一中原則”，準候選人中只有他敢反對“一中原則”，在中國上海也只有他敢主張“台獨”，歷任“閣揆”在“國會”殿堂更只有他敢承認他是“務實的台獨工作者”，這就是“承擔、堅持、冒險”。只有賴清德才能守護台灣，對抗中國。我是陳水扁，我支持清流！