風聲鶴唳！卓榮泰臉書透露保全護送民調資料

民調公司進行的民調資料，由保全護送回民進黨。（照片：取自卓榮泰臉書） 中評社台北6月11日電（記者 黃筱筠）民進黨主席卓榮泰半夜再度在臉書上發文，他表示，午夜之前，五家民調單位按照預定進度完成的民調資料，如時送回中央黨部、鎖入保險箱，沿路皆有保全人員護送，確保安全滴水不漏。這是黨中央對於標準作業程序的嚴格要求，也是對兩位參選人和全國人民負責的態度。



據到場聆聽民調的民進黨人士透露，昨晚第一天進行的電話民調，現場聽起來蔡英文與前“行政院長”賴清德支持度差不多，沒有誰特別領先。由於是對比式民調問題，蔡賴差距不是很明顯。



民進黨初選民調問題，主要是“蔡英文，韓國瑜，柯文哲，請問您支持哪位 ?”以及“賴清德，韓國瑜，柯文哲，請問您支持哪位?”各自陣營喊出“唯一支持”，就是不希望對手得分。



卓榮泰臉書上表示，民主的進化需要爭取及捍衛，對於來之不易的初選制度，當然要用全力捍衛，所有流程不能有絲毫差錯。任何可能引起爭議的行為，事先都經過周全的演練，這些ㄧ而再、再而三重複的訓練，為的是讓過程順利、結果圓滿，為的是豎立民主機制的典範，為的是完成科學、專業、公正的調查，好讓全世界對台灣民主更有信心，也藉此凸顯中國箝制香港自由的強烈對比。



他也說，站在民主的最前線，我們一定要打贏這一仗。各位參與的每一件工作，都會被寫在歷史中，今晚還要加油。