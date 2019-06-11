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氣候暖化豐收 菲律賓200萬公斤芒果滯銷
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2019-06-11 09:41:19
中評社香港6月11日電／星島日報報道，由於氣候暖化帶來意外豐收，菲律賓呂宋島有達二百萬公斤芒果滯銷，農業部正焦急推銷這些芒果。菲農業部長皮諾稱，今年厄爾尼諾現像導致菲律賓芒果意外增產，價格從每公斤五十八披索跌至二十五披索（約三點八港元）。
菲律賓當局號召果農將芒果運往首都馬尼拉擺攤，賣給市民和遊客，農業部還開設烹飪課程，教人如何用芒果烹飪。農業部還將於本月中舉辦芒果節。除了向日本推銷，還希望中國和杜拜增加芒果進口量。
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