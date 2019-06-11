北約在俄家門口演習　俄軍出動艦機導彈監視

資料圖：美國海軍阿利伯克級驅逐艦。 中評社北京6月11日電／俄羅斯國防指揮中心6月10日發布消息稱，俄海軍艦隊開始對北約在波羅的海進行了的演習展開監視。消息指出，執行監視任務的包括兩支導彈突擊艦隊、一支偵察突擊艦隊、海軍航空兵戰機以及“棱堡” 岸基導彈系統。



北約“波羅的海行動-2019”聯合軍事演習6月10日在波羅的海南部啟動，來自18個國家的8500餘名官兵、50艘戰艦和40架戰機參演，演習由美國軍方指揮。



北約官方發布的消息顯示，演習將持續至6月21日，北約成員國及夥伴國大約8600名官兵參演，由美國海軍第二艦隊指揮。公告寫道：“海軍陸戰隊兵力將根據演習計劃在波羅的海數個地點舉行登陸作戰演練。”



北約發言人瓦娜·倫傑斯庫表示：“北約六個成員國瀕臨波羅的海，該地區具有至關重要的戰略意義。此次軍演不針對任何國家，但地區安全局勢在俄羅斯非法吞並克里米亞之後明顯惡化。”



報道稱，演習由前不久組建的、旗艦是“惠特尼山”號兩棲指揮艦（USS Mount Whitney）的美國海軍第二艦隊司令部指揮。該艦在5月底就已經進入波羅的海。周四，至少有包括美國海軍兩棲攻擊艦“麥克亨利堡”號在內的15艘艦艇駛入波羅的海水域。



來源：環球網