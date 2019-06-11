蔡賴初選民調最快13日揭曉　桃園大拼場

蔡英文到桃園觀音看自主防洪，獲閩南語“菜瓜”的絲瓜，當地里長吳進昌（左）笑說姓“蔡”，刮（瓜）目相看、連任成功。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月11日電（記者 黃文杰）民進黨2020初選10日起民調，最快13日就有結果。參加初選的蔡英文與賴清德11日繼續衝刺，賴上午從新竹市天公壇參拜後，就站上吉普車，展開掃街拜票行程，沿著台一線往北走，中午橫掃桃園市區。蔡英文今天上午也新增桃園觀音、蘆竹行程，視察自主防洪工程，蔡賴兩人上午在桃園大拼場。



梅雨鋒面來襲，“總統府”昨晚臨時敲定，蔡英文上午參訪桃園觀音區樹林里自主防災社區，並視察南崁印象大橋河川整治成果，因應梅雨來襲，政府如何緊急應變。



下午新增兩項行程，將前往嘉義視察柴林腳抽水站預定地及中埔公館滯洪池。



上午第一站在觀音樹林里視察，包括“行政院副院長”陳其邁、“經濟部長”沈榮津、水利署長賴建信以及民進黨桃園市長鄭文燦等人都陪同蔡英文，一群人聽取簡報，也實際瞭解地方如何利用修耕地，闢建蓮花池當作自主防洪，成效卓著，連國外都來參訪。



值得注意的是，當地樹林里長吳進昌把蓮花田架棚種出的絲瓜，當場贈給蔡英文，還特別解釋典故，絲瓜閩南語叫“菜瓜”。



吳里長笑說“總統”剛好姓“蔡”，絲瓜種在蓮花田裡面，絲絲相連，刮（瓜）目相看，連任成功，蔡英文聽完笑開懷，直說她最喜歡吃絲瓜麵線。



接著開放媒體提問，有記者問到，賴清德與蔡英文今天上午剛好都在桃園跑行程，賴車隊甚至幾乎同時會在桃園大掃街，是不是有互別苗頭？



另外，媒體也關切電話民調部分，請問蔡是否昨晚也“顧”電話嗎？因為“行政院副院長”陳其邁剛受訪，提到昨晚所有電話都接，甚至融資貸款借錢的電話都接。



“我告訴你，現在媒體打電話大家都會接！”蔡英文原本要好好說民調電話，但後來被勸阻，因為初選協調不能講太多民調的事，只好把話題轉為梅雨強降雨的自主防災。