聯合早報：減塑不止於口號

中評社香港6月11日電／6月8日是世界海洋日，聯合國自2009年起將世界海洋日定為官方紀念日，旨在提醒世人海洋在我們日常生活中所扮演的角色。



聯合早報10日發表社論說，對許多人來講，海洋不是每天都接觸到的大自然，但海洋是地球的肺，為所有生物提供氧氣。海洋也是地球的糧倉，為所有生物提供蛋白質來源。事實上，海洋維繫地球的正常氣候，洋流若停止，地球將變成不毛之地。



對新加坡來說，海洋一直是我們的重要資源來源。在成為英殖民地以前，漁民出海捕魚，養育了世世代代的孩子。英國殖民統治後，東西方的遠洋船只在新加坡交換貨物，我們成了東西方文化薈萃之地，直到今天依然如此，只不過貨物變成了信息、人才、資本等，但生命的生存與延續所需要的一切仍然必須仰賴海洋。



然而，制止海洋面對的污染已到了刻不容緩的地步。世界經濟論壇2016年的統計顯示，每年有800萬公噸塑料垃圾流入海洋，這相當於每分鐘有一輛垃圾車將塑料垃圾倒入大海，而今這個數字已超過1300萬公噸。每年有超過100萬只海鳥和超過10萬只海洋哺乳動物死於塑料垃圾。到2050年，海里的塑料垃圾將比魚還多。這些塑料垃圾大部分在亞洲發展中國家產生，通過河流流入大海。新加坡在這方面也許做得比較好，我們謹慎處理垃圾，因為我們的每一條河流都是重要的水資源來源，不容污染。然而，我們也面對垃圾處理的局限，因為實馬高島遲早會填滿。



政府今年發起的“邁向零廢棄年”和“減少廢棄，我願意”運動，有助於提高消費者和企業對減少製造塑料垃圾的意識。本月3日，超過270家餐廳和飲料店宣布從7月1日起不再為飲料提供塑料吸管。上周末，59家企業、購物中心、學校、超市等加入“減少廢棄，我願意”運動，全國有超過1600個場所承諾通過各種方式減少使用即用即丟物品。這些參與者包括職總平價超市、昇菘超市、雅高酒店集團、foodpanda、五個社區發展理事會等。超市的參與對於減塑的努力非常重要，因為本地超市的新鮮食品包裝使用了大量一次性塑料，超市業者有必要在設計上著手，在一次性塑料使用和環保兩者之間取得平衡。