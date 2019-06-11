郭抵國民黨出席參選人座談　韓朱都缺席

鴻海董事長郭台銘。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天針對2020初選舉辦參選人座談會，鴻海董事長郭台銘、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中三人親自出席，高雄市長韓國瑜和前主席朱立倫則派代表與會。郭到場時，國民黨外聚集了十多位郭粉前來迎接他，眾人高呼“手機納民調 制度很重要”的口號，郭也熱情和眾人握手致意。



現年69歲的郭台銘今天穿著全套天藍色西裝，顯得年輕，有別於他在正式場合與商場穿的深色西服。



國民黨今天的參選人座談會，將在會中挑出5家民調公司，以及說明國政願景電視發表會等細節，黨主席吳敦義也將親自出席向各參選人致意。座談會並未對外開放採訪，將在會後由文傳會代理主委程美華轉述內容。



國民黨昨天公布黨內初選名單，包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋和孫文學校總校長張亞中等5人入列。會中也公布一份“中國國民黨第15任“總統”“副總統”選舉“總統”候選人提名參加初選同志公約”， 希望5人簽章立約，承諾如果反違反公約6項規定，願受黨紀處分。



但郭台銘昨天表明，在黨中央未回覆其對於初選規則的建議前，他不會簽這公約，也呼籲其他參選人不要簽，因此今天5位參選人有幾位繳回初選公約，也是關注焦點。