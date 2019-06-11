劉世錦：中國經濟新增長動能的五大來源

劉世錦指出中國經濟新增長動能（圖片來源：網絡） 中評社北京6月11日電／過去9年，中國經濟大多數時間呈回調態勢，逐步由高速增長轉入中速增長，進入中速而又高質量發展階段。房地產投資、基建投資、出口，是過去經濟高增長的三大來源，對穩定經濟存量很重要。



我認為，中國經濟新增長動能來源於以下五個方面：



第一，低效率部門的改進。



經過近40年經濟高增長之後，中國的五大基礎性成本——能源、物流、通信、土地、融資，甚至高於一些發達國家。除資源禀賦原因之外，主要是因為相關行業在不同程度上存在著行政性壟斷；另一個領域是城鄉之間生產要素受阻。



我認為今後若干年，大都市圈發展和鄉村振興戰略領域會產生大量新的動能增長。大都市圈將來可能有大量農村，而村鎮可能變成鎮或市。



第二，低收入階層的收入增長和人力資本的提升。



現在有一個說法：10億人未坐過飛機，5億人未用上馬桶。怎麼釋放這部分人的增長潛能？最重要的是要提升他們的人力資本。



第三，消費結構和產業結構的升級。



目前的商品消費實際上已經趨於平緩，但是，包括醫療、教育、文化、娛樂、養老、旅遊在內的服務業消費正在進入快速增長期。從服務業本身來講，生產性服務業加上服務性消費，共同構成一個知識密集型服務業，這將會成為推動消費結構和產業結構升級的主導產業。