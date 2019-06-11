盧文端：強烈譴責暴力衝擊堅決反對外力干預　　

全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端（中評資料圖） 中評社香港6月11日電／部分示威者暴力衝擊警方防線，導致多名警員流血受傷，震動香港社會。這是一場有組織、有預謀的暴力衝擊，暴徒罔顧他人生命安全，肆意破壞社會法治秩序，嚴重損害香港的國際形象，必須予以強烈譴責！警隊面對衝擊果斷執法，有力地維護社會秩序，再次顯示香港警隊是一支訓練有素、作風優良、愛港敬業的優秀紀律部隊，更是香港安定繁榮的基石。在此謹向香港警隊致以由衷的謝意和敬意！還要指出的是，外部勢力對這場修例風波干預之深、介入之廣，是以往罕見。外部勢力赤裸裸粗暴干預香港內部事務，企圖把香港當作遏制中國崛起的棋子，我們必須堅決反對，強力抵制。反對派勾連外部勢力損害香港福祉，必須予以揭露和譴責！



在反對派周日的遊行後，一批全身黑衣、黑帽、黑口罩打扮的暴徒，在金鐘海富中心及立法會附近一帶鬧事，暴力衝擊警方防線，更企圖衝入立法會大樓，導致多名警員流血受傷。從現場可見，一班暴徒帶備了口罩黑衣黑帽等掩飾身份，並且準備了各種攻擊性武器。暴徒故意選在深夜時分發難，企圖殺現場警員一個措手不及。顯然，這是一次有組織的暴力行動，不但企圖衝擊立法會製造轟動事件，更是公然對警隊以及香港法治的挑釁。



向香港警隊致以由衷謝意和敬意



必須指出的是，在外國，一些代表國家的機構都受到嚴格的保護。韓國《關於集會及示威之法律》第七條規定，任何人均不得在國會、總統官邸、法院、大使館、市政廳、火車站等廳舍或宅邸周圍200 公尺以內之場所進行室外集會或示威。美國禁止在白宮門前舉起橫額進行反美示威，否則立即逮捕。立法會是香港的立法機關，立法會議員更加受到特權法保護，暴徒公然衝擊立法會，不但視法律如無物，更企圖以暴力手段向立法會議員威脅施壓，行為已經逾越了法治的底線。香港社會有和平集會、表達意見的自由和權利，但絕不容忍暴力衝擊行為。市民支持警方全面徹查事件，從速將暴力違法者繩之以法，伸張公義，維護社會治安和穩定。



警隊面對衝擊果斷執法，迅速將違法人士制服並穩定場面，有力地保護了社會秩序，再次顯示香港警隊是一支訓練有素、作風優良、愛港敬業的優秀紀律部隊，更是香港安定繁榮的基石。香港是世界上最安全的城市之一，罪案率長期維持在低水平，這都離不開警隊的功勞。警隊近年在處理頻繁的示威行動中，每一位前線警員都表現出高度的專業、容忍和克制，在保障市民表達訴求的同時，保護社會秩序以及市民安全，值得廣大市民讚賞和支持！