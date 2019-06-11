潮拼天下　潮屬社總將舉辦系列活動

香港潮屬社團總會向傳媒公布下半年一系列舉辦活動，主席陳幼南（左五）指適逢國慶70周年，會將國慶元素滲入活動中 中評社香港6月11日電／香港潮屬社團總會下半年將舉辦一系列活動，包括下周二舉辦“潮拼天下2019”頒獎禮、下月27及28日舉辦“出花園”成人禮足球比賽、八月16至18日在維園舉辦“2019盂蘭文化節”活動，以及12月辦“2019潮州節”等。



香港潮屬社團總會10日在西營盤潮州會館公布上述活動計劃。該會主席陳幼南表示，適逢今年國慶70周年，會將國慶元素加入活動之中。另外，部分活動將滲入嶄新如VR技術，加強參加者互動，希望將中國傳統文化遍及社會各階層市民。



據介紹，“潮拼天下2019”旨在褒獎新一代潮人，傳承拚搏精神，讓市民認識他們嶄新面貌，鼓勵年輕人努力奮鬥。今年獲獎潮人有七人，包括單車手李慧詩、生產力促進局主席林宣武、數碼港管理公司主席林家禮、懲教署前署長林國良、佳兆業集團創始人郭英成、深圳大學高等研究院院長陳峰及藝人楊千嬅。



至於“出花園”活動，對象是虛齡14至15歲之間不分男女的青少年，透過舉辦活動讓他們定好未來目標與方向，儼如“成人禮”般讓他們茁壯成長，今年仍以舉辦足球大賽為主。



八月舉辦的“2019盂蘭文化節”活動，主題“盆會勝影”，將展現不同時期盂蘭勝會在延續過程的殊勝影像。



為加強與參加者的互動，今年特別加強由學生策劃參與的盂蘭創作劇、3D自拍設計，以及嶄新的VR虛擬實境等，以逼真體驗盂蘭文化外，亦設手機版搶孤大作戰等。



重頭戲“2019潮州節”除秉承以往美味佳餚外，該會主席陳幼南稱，將加入更多富時代感元素，目標在去年約21萬人次參與下，再下一城。