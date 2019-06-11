大華網路報：蘇嘉全“公道話”捧蔡　人民反感

中評社香港6月11日電／大華網路報今天專欄文章說，立法院長蘇嘉全日前出席台中醫界人士挺總統蔡英文連任活動時表示：蔡英文執政3年在外交、國防、經濟獲得肯定與突破，獲歐美等國際外交肯定；過去3年總統沒有變，但行政院長換人，“如果過去內政沒做好，那是蔡英文沒有用對行政院長”；“無意批評誰，但不能把所有的錯都歸咎於總統”，要幫蔡英文說句公道話。蘇嘉全出手果然不同凡響，一出手就又得到豬隊友的稱號。



面對外界批評軍公教年金改革，蘇嘉全不僅提問“小英做得不好嗎？”，還指出自從去年進行年金改革以來，軍公教基金今年不再虧損，未來可回饋到軍公教，“對軍公教和民眾哪一點不好？”另外，蘇嘉全亦針對經濟政策表示，蔡英文執政3年，失業率是19年來最低，國民月薪從22K升到25K，經濟發展維持穩定。只是百姓不免疑問，若蔡政府執政真的如蘇嘉全所言做得如此之好，為何施政滿意度民調沒起色？



或許是蘇嘉全維護蔡英文過頭了，迫使蔡英文必須透過發言人轉述表示：非常感謝執政團隊的每一位夥伴，執政三年的成績，她是總統必須全部承擔。不僅如此，蔡英文在民進黨內初選政見會上狀似有氣度表示：“我要跟清德兄說，他一年四個月的行政院長任期的執政，也是我要捍衛的。”說明蔡英文也明白，過度美化執政成績，不利爭取選民的支持。



若蔡英文三年執政有成，試問有賴清德出來挑戰的空間嗎？若蔡英文對初選勝出有信心，為何要一再推遲初選的時程，並且將未經學術驗證信度與效度的手機，納入初選全民調之中？若非蔡陣營違反行政中立，大量運用國家資源來拉抬聲勢，以致支持度民調已拉到與賴清德在伯仲之間，使初選不再有延後的必要性，否則初選極可能被沒收。



若民進黨經過三年執政，確如蔡英文所宣稱的“成績漸漸地展現出來，支持者對2020年的勝選是越來越有信心”，拜廟還需要拜得那麼勤嗎？最近有網友統計，2019年5月份蔡英文總共拜了43間廟，平均一天拜1.5間廟，因此發出質疑，蔡總統的辦公室是不是搬到廟里去了？蔡英文美其名是要跟基層互動，以拜廟和鄉親溝通來“接地氣”，實際上是為了初選，恐是眾人都心知肚明的事。