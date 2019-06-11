郭台銘：會堅持把手機納入民調

郭台銘接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月11日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020大選提名的鴻海董事長郭台銘，今天親自參加黨中央舉辦的參選座談會前受訪表示，他仍會堅持要把手機納入民調，且在初選起跑前，要把制度、遊戲規則說清楚，制度建立在前不是修改在後，這是其堅持。至於要不要簽初選公約？郭說，等開完座談會後再說。



國民黨5月15日中常會通過的提名作業要點已載明全民調是採用家戶電話。



另一位參選人、前台北縣長周錫瑋則抱持不同看法，他受訪時認為，簽下象徵大家團結的初選公約，和初選規則完全沒關係，今天要選的是“總統”，該有自己的風度吧？而我們參加的是初選，應該有的民主精神就是不攻擊對手、肯定對手，不能有任何違法選舉行為，如果沒辦法勝選要有禮讓成全的精神，這不是領導人基本條件嗎？跟黨內初選辦法沒有任何關聯。



國民黨今天針對黨內大選初選舉辦參選人座談會，其中鴻海董事長郭台銘、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中三人親自出席，高雄市長韓國瑜和國民黨前主席朱立倫則派代表與會。朱立倫的代表是妻舅、前“立委”高思博，韓國瑜的代表是前“立委”孫大千。



座談會中將由5位參選人從9間民調公司挑出5間來施作民調，以及將由智庫說明國政願景電視發表會等細節，黨主席吳敦義也親自出席向各參選人致意，但座談會並未對外開放採訪，將在會後由文傳會代理主委程美華轉述內容。