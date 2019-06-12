台灣省第十三屆全國人大代表視察廣東省

台灣省第十三屆全國人大代表團聽取廣東省政府匯報並座談交流（中評社 張爽攝） 中評社廣州6月12日電（記者 張爽）台灣省第十三屆全國人大代表團6月11日赴廣東視察，聽取廣東省政府匯報並座談交流。中共中央候補委員、全國人大常委會委員、全國台聯黨組書記、會長黃志賢表示，代表視察是代表法規定的人大代表在閉會期間的一項重要活動，是代表知情知政、聯繫群眾的重要渠道。



黃志賢首先介紹了代表團成員。全國人大台灣團大多是在祖國大陸出生的台灣省籍同胞，他們中既有黨政機關領導幹部，也有在科技、文化教育、醫療衛生等領域做出突出貢獻的專家學者以及經濟界的代表性人士，有的來自東部沿海發達地區，也有的來自中西部地區。



黃志賢說，全國人大台灣團廣東之行的首要任務就是要在視察活動中，進一步了解近年來廣東省經濟社會發展總體情況和主要經驗，特別是實現“四個走在全國前列”和當好“兩個重要窗口”的情況，推進粵港澳大灣區建設情況以及推進生態文明建設的情況，深刻認識改革開放的重大意義，繼續保持戰略定力和耐心，進一步統一思想，切實提高政治戰位，以高度責任感、使命感，做好全國人大台灣團代表的履職工作，行使好人民賦予的神聖權力。



黃志賢還代表全國人大台灣團對全國人大和廣東省委、省人大、省政府關心重視和周到細致的安排表示誠摯的感謝。



廣東省副省長歐陽衛民及政府大灣區辦、台辦、生態環境廳的有關負責人介紹了該省經濟社會近況、粵港澳大灣區建設及對台工作等情況。



全國人大常委會副秘書長郭振華強調了代表視察工作的重要意義。



代表團在廣東視察期間還將視察廣州、珠海、東莞、深圳，行程包括廣州互聯網法院、南沙濕地公園、前海自貿區、港珠澳大橋、東莞徐記食品有限公司、騰訊計算機系統有限公司、大疆創新科技有限公司等企業。



在與住穗台胞座談時，9位在廣東省學習、生活、創業、就業的台灣同胞與代表們交流了他們的學習生活情況以及對“惠台31條”的感受、建議。

