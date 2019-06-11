逾半港企遭削單　40%被壓價

關家明（左一）坦言，若美國繼續升級貿易戰，負面影響將變得更大。中為曾詩韻。 中評社香港6月11日電／貿戰波及供應鏈，貿發局劈出口增長預測至2%。



香港文匯報報道，中美貿易戰持續影響全球供應鏈，貿發局昨宣佈下調今年香港出口增長預測，由5%大降至2%。局方調查顯示，52.4%港企遭到買家削減訂單 ，39.9%遭到壓價，36.1%已將採購由內地轉移至其他地區。貿發局研究總監關家明昨坦言，若美國繼續升級貿易戰，負面影響將變得更大，不排除進一步調整出口增長預測的可能性。



鑒於世界經濟出現周期性放緩以及中美貿易緊張局勢升級，貿發局經貿研究把2019年香港出口表現的預測從5%下調至2%。這次調低預測已考慮到最新的貿發局出口指數調查結果。該項調查顯示，在受訪的出口商中，有一半預計未來幾個月的銷售水平會受到影響。調查發現，55%的出口商擔心中美貿易爭端的負面影響，顯示中美貿易摩擦仍將是香港近期出口表現的主要威脅。



商家恐難免裁員緩解衝擊



關家明昨指出，難以預測美國總統特朗普下一步會繼續作何應對，惟悲觀情況下“25%不是最高徵稅比例，可以更高”。且目前而言加徵關稅已不再是關鍵所在，制裁從貿易逐漸擴至科技、醫療等其他領域。他相信，若長期發展下去，商家為緩解衝擊作出裁員等或將無可避免，惟現時愈來愈多香港出口商發展美國以外巿場，或直接在不受美國額外關稅影響的地區進行生產。首4月出口數據顯示，出口至歐盟、東歐、東盟、拉美、中東等地區的貨物呈雙位數增長。



貿戰博弈已滲透全球各國



貿易戰除拖累中美兩國經濟增長外，關家明強調，在相關供應鏈內的經濟體都受到了牽連。中國內地生產的電子類產品成主要徵稅對象，經香港轉出口至日本、韓國、台灣等地的貨物同比均有下跌，如前4個月至日本的出口就縮減了5.5%。他認為，貿易紛爭早已不是兩國之間的博弈，已經滲透到了全球各個國家。不過，今年首4個月出口總值跌2.5%，他認為不全受貿易戰影響。主要由於去年基數高，即使撇除貿易戰，料上半年表現也未必比得上去年同期。



根據貿發局的最新調查，逾四成受訪港商已受到中美貿易糾紛帶來的負面影響，最為常見的是遭買家削減訂單 （52.4%）及壓價（39.9%）。而 36.1%的受訪者亦表示，已從中國內地轉移至其他地區進行採購。



港商擬拓美以外市場應變



今年第二季出口指數下跌1.9點，降至37.3，連續第四季處於收縮區間，貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻認為，今季跌幅相對輕微，出口商已消化負面消息，悲觀情緒轉趨穩定。出口指數顯示，在眾多行業中，港商較為看好機械（38.9），珠寶（38.2）和電子（37.8），玩具直接回落9.4至32。港商對日本及中國內地增長潛力較具信心，相對不看好歐盟和美國市場。



為應對中美貿易摩擦，港商採取不同策略從而減輕潛在影響。當中以“發展美國以外的市場”（58.6%）為主，選擇“改變產品原產地”（29.3%）、“縮減公司規模”（27.6%） 及“增加附加值提升產品競爭力”（25.4%）的港商亦有顯著增幅。