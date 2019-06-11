炒美減息　港股報復式飆613點

港股昨創5個月以來最大單日升市，成交回升至921億元 中評社香港6月11日電／市場繼續炒作美國提前減息，歐洲保持“放水”等消息，加上中國內地的外貿數據勝預期，貿易戰憂慮又降溫，投資氣氛立時逆轉，港股昨日“報復式”反彈，恒指急升逾600點，創5個月以來最大單日升市，全日收27，578點，升613點或2.3%，國指也升1.9%報10，526點，大市成交回升至921億元。不過，花旗認為大市下跌風險仍大。



內地外貿勝預期提振氣氛



香港文匯報報道，聯儲局主席鮑威爾暗示將會減息，人行行長易綱亦指內地有足夠的政策工具，應對一旦中美貿易戰惡化所帶來的衝擊，市場認為全球主要央行會再進入“放水”的時代。此外，內地外貿數據好過預期，5月份出口反彈1.1%，市場對經濟前景的信心有所好轉，這使區內主要股市均造好，藍籌股中，更只有中移動（0941）逆市下跌。



花旗：反彈後向下空間大



花旗最近與內地及本港兩地機構投資者會面，普遍預期中美兩國元首於20國集團峰會見面後，也不會有太大突破，若貿易談判沒好消息，市場恐慌情緒或升溫，如果貿易戰全面爆發，港股料會考驗去年低位，即較現水平再跌10%左右，倘人民幣匯價跌穿“七算”，港股的跌幅或擴至20%。故該行的分析員認為，昨日只是技術性反彈，彈過1千點後，大市又會無力再上，反而向下的空間相當大。



信誠證券聯席董事張智威認為，由於內地進口跌8.5%，反映內需低迷，故投資策略應以防守為主，可選公用股及房託基金，以及股息回報吸引的內銀股，但認為航空股、紙業股、手機股、通訊股暫不宜沾手。



騰訊手機股勇 濠賭股標青



再有新遊戲獲批，加上旗下遊戲收入理想，騰訊（0700）升近4%，為恒指進賬近100點。據報有白宮官員提出暫緩執行制裁華為，手機股有趁低吸納。中興（0763）大升7.2%，京信（2342）升6.9%，舜宇（2382）升6.8%，瑞聲（2018）亦升4.3%。



端午節期間訪澳旅客增加，濠賭股全線炒上。其中銀娛（0027）勁升7.2%，表現最突出，成為升幅最大藍籌，金沙（1928）亦升6.7%成恒指升幅第三大。個股方面，領展（0823）再升1.4%報98.3元，繼續逼近“紅底股”。不過，美銀美林料美國若減息，對本港住宅樓市正面，故較看好地產股多於收租股。



閱文累跌巨 擬5億回購股份



閱文（0772）昨日宣佈，擬動用最多5億元，在市場上回購股份。該集團表示，建議回購不超過10%的已發行股份，建議股份回購計劃的期間不超過6個月。2017年從騰訊分拆上市的閱文昨收31.1元，較其招股價55元已跌逾43%。