不滿藍委初選　張顯耀支持者赴高市黨部抗議

國民黨高雄市黨部一組總幹事蕭金龍代為收下聲明書。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月11日電（記者 高易伸）爭取中國國民黨“立委”提名的前陸委會特任副主委張顯耀上個月29日於高雄“立委”第三選區（左營、楠梓區）民調中以0.6%差距敗給現任不分區“立委”黃昭順。張團隊認為該民調有瑕疵爭議，雖函文市黨部多日但未獲回覆，今日支持者赴市黨部門口準備“蛋洗”，但在規勸下改採較理性方式陳情並發表5點聲明，強調“體制內”管道若行不通，將改走“體制外”的方式。



張顯耀競選團隊總幹事盧翊淮今率30多名支持者至國民黨高雄市黨部陳情，發表5點聲明並由一組總幹事蕭金龍代為收下。



根據國民黨高雄市黨部公布民調結果成績，第三選區部分，兩家民調合計結果排序分別為：黃昭順29.191%、張顯耀28.543%，兩人差距僅0.6%。至於第六選區初選民調結果更激烈，三位選將分別為陳美雅33.426%、蔡金晏33.352%、黃紹庭33.221%，三人都在0.1至0.2%差距中。



張顯耀的支持者認為，2016年“立委”選舉張顯耀臨危授命，接受黨徵召不幸落敗，如今國民黨因韓流而情勢大好，張也認為沒關係，只要初選過程公平公正公開，但黨部無視選情激烈與些微差距，以消極態度處理初選，已破壞黨內團結。支持者希望市黨部尊重民意，選民若不服，黨如何團結與整合。因此堅決採取法律訴訟及自力救濟，並請檢調紀錄偵查將黨內不肖黨工揪出，若市黨部今日不尊重民意、強行決議通過“立委”提名的選務小組委員一定移請偵查辦理。



張顯耀競選總幹事盧翊淮也發表五點聲明表示，民調初過選後我們按程序函文，迄今未收到相關回覆與處置作為；民調全程未見光碟，未公開透明將民調光碟放入電腦讀取，試問在彌封光碟未拆封下，成績如何算出？其他縣市黨部都採民調光碟放入電腦計算成績，為何高雄市黨部草率、黑箱？公布當日團隊成員上前拍攝彌封信封內數據報告紙本上完全沒有蓋民調公司的印章，不具備任何公信力已涉及“背信”、“偽造文書”之嫌。民調差距勝負小於1%，初選視同大選應啟動檢視複驗光碟，抽樣數1068份，正負3%誤差範圍內，均應重啟民調等5項訴求



市警局今日接獲通知，也派員到場錄影，防止這起藍營初選的風波，有擴大跡象。