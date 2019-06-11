中評關注：民進黨初選電話民調笑話多

蔡英文拼初選過關，上午來桃園不到宮廟參拜，腳穿雨鞋，到地方視察自主防洪工程，桃園市長鄭文燦全程陪同，要怎樣新聞素材，桃園馬上提供。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月11日電（記者 黃文杰）民進黨2020初選10日起民調，最快13日就有結果。這幾天，民進黨支持者陷入電話民調症候群，各種笑話都有，“行政院副院長”陳其邁上午受訪就表示，事先拜託晚間六點到晚間十點都不要打電話給他，但還是接到融資貸款業者，打電話詢問要不要借錢。他說，民調被抽中機率大概萬分之一，比中樂透還難。



參加民進黨2020黨內初選的賴清德發起“壯大台灣”車隊11日上午從新竹市出發，一路掃街返北到桃園、新北，下午回到台北凱達格蘭大道，結束三天行程。



蔡英文為了拼初選，今天臨時新增到桃園視察地方自主防洪，走的路線是沿海鄉鎮，似乎要與走台一線省道的賴清德來抗衡。蔡之前被郭台銘批評“拜廟拜太凶”，桃園立刻端出防災行程。



蔡上午臨時增加的視察行程浩浩蕩蕩，“行政院副院長”陳其邁、“經濟部長”沈榮津、“水利署長”賴建信等蔡政府官員都到場，加上民進黨籍“立委”與參選人都來，宣示力挺。一行人為配合行程，清晨六點多就要起床出門，多半睡眼惺忪。



陳其邁更是比預定上午九點視察，提早約20分鐘抵達。媒體詢問，目前黨內初選民調相關事宜，並好奇是否接到電話?



被問到雙方陣營組織動員“顧”電話是否樂觀？陳其邁坦言，大家都沒把握，但是這場初選太重要，幾乎民進黨支持者都在家守候電話。



陳其邁轉述他的朋友打電話開心說“接到電話了”，但是真正接到電話民調機率大概是萬分之一，今天是電話民調第二天，晚上六點到十點會在家“顧”電話。



他也分享，事先有提醒好友這段時間（晚上六點到晚上十點），沒事不要打電話給他，“公務電話除外”，讓他專心等電話。



陳其邁說，昨晚卻接到一通電話，問說“缺不缺錢”要借錢給他，笑說真正能接到電話，比中樂透的機會還低。



被問到有媒體公佈電話民調數字是否會左右選民想法?



陳其邁說，競選陣營是不能公佈民調數字，但是媒體是屬於自律的範圍，這部分需要中央黨部來說明。