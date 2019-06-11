人民幣對美元匯率中間價下調5個基點

中評社香港6月11日電／來自中國外匯交易中心的數據顯示，11日人民幣對美元匯率中間價報6.8930，較前一交易日下調5個基點。



新華社報道，中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2019年6月11日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.8930元，1歐元對人民幣7.8147元，100日元對人民幣6.3752元，1港元對人民幣0.87896元，1英鎊對人民幣8.7697元，1澳大利亞元對人民幣4.8084元，1新西蘭元對人民幣4.5666元，1新加坡元對人民幣5.0606元，1瑞士法郎對人民幣6.9846元，1加拿大元對人民幣5.2102元，人民幣1元對0.60235馬來西亞林吉特，人民幣1元對9.3581俄羅斯盧布，人民幣1元對2.1446南非蘭特，人民幣1元對171.25韓元，人民幣1元對0.53146阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.54266沙特裡亞爾，人民幣1元對40.9364匈牙利福林，人民幣1元對0.54499波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9553丹麥克朗，人民幣1元對1.3629瑞典克朗，人民幣1元對1.2521挪威克朗，人民幣1元對0.83793土耳其裡拉，人民幣1元對2.7793墨西哥比索，人民幣1元對4.5346泰銖。



前一交易日，人民幣對美元匯率中間價報6.8925。