阿里傳數周內提港上市申請

中評社香港6月11日電／2014年棄港赴美上市的阿里巴巴，計劃以第二上市方式回歸香港。彭博昨引述知情人士透露，阿里巴巴已經選擇了中金公司和瑞信牽頭安排其擬議的香港股票發行，阿里巴巴正在與其它尋求在其股票發行中扮演角色的投資銀行展開商談。他們表示，阿里巴巴計劃最早在未來幾周向港交所（0388）提交正式的上市申請。



或籌1560億 近10年最勁



香港文匯報報道，知情人士表示，雖然阿里巴巴尚未敲定具體的籌資目標，但此次發行可能籌集高達200億美元（約1，560億港元）資金。根據彭博匯總的數據，這一規模將是香港2010年以來最大規模的股票發行。此次交易可能會鞏固香港作為中國科技股上市目的地的地位，並在阿里巴巴與美團點評大打外賣與旅遊補貼戰之際，提升阿里巴巴的現金儲備。



一位知情人士表示，阿里巴巴將尋求保留現有的治理結構，即合夥人制度，憑借這一制度賦予的權力，公司高管能夠提名董事會中的大多數成員。根據香港交易所去年出台的第二上市新規，阿里巴巴可以申請豁免香港禁止此類結構的標準限制。



知情人士稱，籌備工作尚在初期階段，發行細節可能會調整。阿里巴巴在電郵聲明中不予置評。中金公司和瑞信的代表也不予置評。



瑞信是阿里巴巴2014年以250億美元創紀錄美國首次公開募股（IPO）的牽頭行。阿里巴巴與中金公司也有合作關係。根據彭博匯總的數據，阿里巴巴持有中金公司11.7%的香港上市股票，是其第二大股東。