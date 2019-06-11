第二屆中國—南亞合作論壇在玉溪舉行

第二屆中國—南亞合作論壇6月10日下午在雲南省玉溪市舉行（圖片來源：新華網） 中評社北京6月11日電／第二屆中國—南亞合作論壇6月10日下午在雲南省玉溪市舉行，來自南亞東南亞國家、印度洋地區國家、歐洲和大洋洲地區國家及相關國際組織的嘉賓匯聚一堂，圍繞“深化地方合作，實現互利共贏”展開廣泛交流。



雲南省省長阮成發出席論壇並致辭，他指出，去年6月舉行首屆中國—南亞合作論壇以來，雲南與南亞國家多領域合作取得了新的積極成果，開創了中國與南亞國家地方合作的新局面。雲南將與大家一道，共同打造高質量地方合作平台，加快推動設立論壇秘書處、聯絡處等實體機構，更好服務中國與南亞國家地方合作；共同打造良好經貿合作環境，降低投資准入門檻，提高貿易便利化水平，營造更加公平競爭的市場氛圍；共同推動產業合作不斷深化，立足各方優勢，深化在能源、農業、文旅、數字經濟等方面合作，培育發展智慧旅遊、網絡文化、電子商務等跨境數字服務平台，合作開發和分享多語種自動翻譯系統等，共同打造中國與南亞國家地方產業合作新高地；共同推動人文交流更加密切，立足孔子學院、瑜伽學院等教育合作平台，擴大相互間高校、科研機構的交流合作，在地方層面不斷厚植國與國相交、民與民相親的民意基礎；共同推動減貧經驗共享互鑒，探索建設減貧合作示範區，推動更多減貧發展的好經驗好措施落地落實，助推區域經濟社會均衡發展、高質量發展。阮成發表示，只要大家同心同向、攜手並進、務實合作，就一定能夠推動論壇取得更為豐碩的成果，就一定能夠推動合作發展邁出更為堅實的步伐。



第二屆中國—南亞合作論壇上，與會嘉賓共同啟動了中國—南亞合作論壇官方網站。論壇還設置了經貿、減貧、省市長對話、文化、傳媒、孟中印緬地區合作等多個分論壇和會議。



（來源：新華網）