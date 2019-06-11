初選階級對立？賴士葆：藍在野哪有權貴

藍委賴士葆。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月11日電（記者 倪鴻祥）不參加中國國民黨2020提名初選的前“立法院長” 、不分區“立委”王金平憂心黨內初選有人喊 “階級對立”很難化解，影響團結，國民黨“立委”賴士葆今天上午接受中評社訪問時表示，這只是初選時的火花，選戰訴求。而且國民黨在野，一窮二白又沒大權，所以沒人是“權貴”。至於外界臆測王脫黨參選的可能，賴士葆對王有信心，應該不會脫黨參選。



國民黨上午邀請5位大選參選人出席協調會，賴士葆在“立法院”接受中評社訪問，就黨內2020提名初選問題表示看法。



對於王金平日前憂心黨內有人說代表庶民，另一方是權貴，這會造成“階級對立” 很難化解。賴士葆認為，這只是初選過程的火花而已，選後就好了。



2004年以來連任4屆“立委”的賴士葆表示，他自己才剛通過“立委”提名初選，所以很清楚，初選過程難免會有激情，因為有人強調“庶民”，既然喊出“庶民”，當然意思就是指對手是“權貴”。其實以現在來講，國民黨根本沒人是權貴，因為國民黨在野，一窮二白，黨產全部被封光光了，每個月要借3千萬來維持黨務營運，哪裡有“貴”？



他指出，若說黨務主管，不論是黨主席、副主席，這些主管也沒有什麼很大的權力，完全被民進黨打得死死的，沒什麼“權”，所以他不認為在現在的時空下，國民黨有“權貴”的存在。可是初選造勢難免有選戰訴求，這個可以尊重，他較樂觀，只要參選人要有適度的節制，初選過後就好了，因此選後不至於造成黨內分裂不團結，民主制度可貴的地方，就是大家初選時盡全力，但輸了就輸了。



他舉例，去年台中市長選舉黨內初選，“立委”江啟臣與盧秀燕初選民調只差不到1%，但輸了就是輸了，更早的例子是台北縣長選舉時，國民黨推林志嘉，新黨推王建煊，兩人也是輸不到1%，當時由王建煊出線代表參選。現在黨內“立委”初選，好幾個選區也是差距很小，高雄市還有只差零點零幾的，但“願賭服輸” ，結束就結束，初選後就往大選邁進，大家一定團結合作，否則沒未來。



外界臆測王金平脫黨參選的可能性，賴士葆表示，初選後兩件事很重要，一是被提名的候選人要想辦法整合黨內所有力量，包括王金平在內；二是黨主席是全黨的選舉操盤手，有這個責任要去做整合，這點他不悲觀，整合應該不困難，他也相信王金平不會脫黨參選。