天津打造“夜經濟”示範街區

中評社香港6月11日電／端午小長假期間，在天津城市副中心——天津西站地區的紅橋區運河新天地夜市，燈火絢麗，游人如織。而一個月前，這裡還只有15幢蕭條的獨棟建築。



“730餘延米的運河沿岸設置了8個12米高的熱氣球區塊，每個熱氣球基座是四個可開合的售賣亭。”天津市紅橋區商務局副局長王健說，運河新天地夜市是以運河文化為主題，突出特色餐飲業態的精品美食街區。同時，還設有時尚商品、兒童游樂、極限運動、音樂噴泉、運河文化廣場等服務業態和觀光景點。



新華社報道，天津市相關負責人介紹，天津專門出台了《關於加快推進夜間經濟發展的實施意見》，把發展夜間經濟作為展現天津城市風采、激發城市活力、推進消費升級、促進經濟繁榮的重要抓手。



“紅橋區的運河新天地夜市一經推出便受到群眾歡迎。”紅橋區副區長徐衛京介紹，夜市自5月18日開街以來，平均每日客流超2萬人次，32個小吃商戶日均營業額超過20萬元。夜市消費對經濟增長的拉動作用逐步顯現，也對周邊區域產生良好的輻射帶動作用，以夜市為核心的“夜經濟”商圈初步形成。



數據顯示，隨著夜市吸引來巨大的客流量，經營餐飲關聯業態的商戶營業額環比增長5倍以上，周邊關聯業態商戶的營業額環比增長20%以上，毗鄰的商業綜合體營業額環比增長15%以上。良好的市場情況為盤活這些原本沉寂的建築帶來機遇，目前其中已有13個盤活，部分實現開業。