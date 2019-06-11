陳茂波：四大方面推進香港綠色金融發展

香港特區政府財政司司長陳茂波 中評社香港6月11日電（記者 張心怡整理報道）香港特區政府財政司司長陳茂波昨日出席2019財新峰會香港場時圍繞“國家推動全方位改革開放新格局下綠色金融發展新機遇”發表致辭。陳茂波指出，特區政府將從四大方面推進綠色金融發展的工作，包括標準和認證、市場的發展、推廣跟協作、規管的框架。“四管齊下”推動香港建設一個全面和有利綠色金融發展的體系，把香港發展成為區內首要的綠色金融樞紐。



陳茂波談到，自十八大以來，國家積極推進“五位一體”的事業總體布局，國家金融系統認真貫徹落實當中有關生態文明建設的思想，實踐“綠水青山就是金山銀山”的綠色發展理念，不斷完善綠色金融體系的建設和基本制度安排，有序拓寬綠色投融資管道，創新綠色金融工具。國家在2016年擔任G20主席國期間，更積極引領全球凝聚共識，共同推動綠色金融發展。



陳茂波表示，根據中國人民銀行的估計，內地每年需要至少三到四萬億元人民幣的綠色投資，龐大的融資需求，為境內外的投資者提供可觀的投資的機會。而香港作為國家的金融中心、亦是全球領先的國際金融中心，長期以來是連接中國內地跟國際市場的門戶，可以有效配對雙方綠色投融資的需求，造就一個雙贏的局面。事實上，在“一帶一路”倡議跟粵港澳大灣區建設這兩大國家發展戰略下，中央政府都大力支持香港發展綠色金融。



為更好把握香港在發展綠色金融方面的機遇，陳茂波提到，特區政府與監管機構和相關的業界一起努力，從四大方面推進綠色金融發展的工作，包括標準和認證、市場的發展、推廣跟協作、規管的框架：首先是標準和認證。綠色金融標準是促進綠色金融健康發展的重要基石，目前環球在這一方面的標準還未有統一。隨著世界各地對綠色金融產品的需求增加，產品發行人越趨要求提升相關的認證的可比性和一致性，以吸引更廣泛的投資者。香港的評核認證機構既掌握國際認可的綠色標準和評估方法，同時也具備對內地市場的了解和經驗，能夠為內地的企業有效提供具國際認受性的認證服務，進一步提高內地綠色金融市場和產品對國際投資者的吸引力。