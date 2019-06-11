談華為禁令 鄧振中稱台企遵從美法最重要

台灣連續第二年派出最大代表團參加“選擇美國”投資峯會 中評社記者 余東暉攝

中評社華盛頓6月10日電（記者 余東暉）率領台灣代表團前來參加“選擇美國”（SelectUSA）投資峰會的台灣政務委員鄧振中10日在此間談到美國出台華為禁令時稱，目前美方並沒有特別希望台灣政府做什麼事情，但台灣方面很清楚地知道美國管制法規的內容。台灣政府與企業在合作中最重要的原則是：絕對不能違反美國的法規。台灣企業也深知這點，遵從美國法規是目前最重要的原則。



鄧振中10日晚間在“選擇美國”峰會台灣代表團晚宴前接受媒體訪問，回答中評社記者關於美國華為禁令對台灣產業影響以及政府作為的問題時作此表態。他承認，美中貿易戰對台灣的影響是他們關注的重點議題。鄧振中認為，美國對華加稅看似不可避免，台灣最強的電子、資訊、通訊產業在中國大陸的投資也最大，需要重新布局，及早做好準備，將產業移轉回台灣，或者到東南亞、美國等地。他透露，目前已經出現許多電腦、電子、網通企業回流台灣的趨勢，將來移轉美國的可能會更多。



今年參加“選擇美國”投資峰會的台灣代表團包括112名企業界人士，包括了台積電、台電等資訊、生物、鋼鐵、能源等產業的大企業的高管，連續第二年成為參加“選擇美國”峰會的最大代表團。今年也是台灣代表團在美中貿易戰全面爆發後第一次參與“選擇美國”投資峰會，供應鏈調整與產業再布局成為不少企業正在考慮的事情，此次峰會也就成為台灣企業聯絡美國地方官員，考察美國投資環境的機會。