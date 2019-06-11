北京多所醫療機構將取消醫用耗材加成

北京醫耗聯動綜合改革將於6月15日零時正式實施（圖片來源：網絡） 中評社北京6月11日電／記者從北京市衛生健康委獲悉，北京醫耗聯動綜合改革將於6月15日零時正式實施，近3700所醫療機構將在醫藥分開綜合改革基礎上，取消醫用耗材加成。



據介紹，此次改革將降低儀器設備開展的檢驗項目價格；提升中醫、病理、精神、康復、手術等體現醫務人員勞動價值的項目價格；取消醫療機構醫用耗材5%或10%的加價政策，按醫用耗材採購進價收費；實施醫用耗材聯合採購和藥品帶量採購；改善醫療服務，加強綜合監管。



據悉，目前京津冀醫用耗材聯合採購已完成人工關節、心內血管支架等六類耗材採購，價格平均下降15.5%，一年可為北京市節約醫用耗材費用約5億元。此外，自3月23日起，北京市已正式執行國家藥品集中採購和使用試點政策，25種國家集中採購藥品價格平均降低了52%，預計全年節省藥品費用約15億元。



值得一提的是，在降低大型儀器設備檢驗項目價格方面，此次改革將取消進口與國產試劑、不同檢驗方法之間的價格差異，引導醫療機構選用適宜試劑和檢驗方法，進一步規範醫療服務行為。



北京市醫保局黨組書記於學強表示，針對此次規範調整的醫療服務價格項目，醫保部門將按照能報盡報的原則，除國家明確規定不予支付的項目外，其他項目均納入基本醫療保險報銷範圍。



（來源：新華網）