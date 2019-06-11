公股行庫人事出包　藍批蘇貞昌搞派系分贓

國民黨團新任總召曾銘宗（中）、藍委費鴻泰（左）、賴士葆上午召開記者會。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月11日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立法院”黨團今天上午舉行記者會，新任總召曾銘宗質疑“行政院長”蘇貞昌日前大規模調整公股行庫人事，疑在搞派系分贓、推薦，蘇還要求公股行庫1年需增加2500家至3000家的企業貸款，根本是在架空“財政部”權責，如同太上董事會，無法無天。



國民黨團新任總召曾銘宗、“立委”費鴻泰、賴士葆上午出席記者會，批評蘇貞昌將公股行庫人事安排如同兒戲，眼中只有政治，沒有專業考量



曾銘宗表示，今年4月8日台銀副總蔡麗雪升任一銀總經理，但真正上班只有35天，就以工作壓力太大，身體健康理由請辭，“行政院”6月10日核定由前總經理鄭美玲回任。這種任用方式如同兒戲，簡直是胡搞亂搞！不但對不起一銀7千位員工，也不尊重眾多數的投資股東，這件人事案“財政部長”蘇建榮說不是他推薦的，那是誰推薦的？ 難道是派系分贓推薦？“行政院”應該給全民一個交代。



曾銘宗指出，蘇貞昌在5月24日“創歷史紀錄”召集八大行庫董事長、總經理，交待貸款任務，每行庫一年內須貸款50萬元給中小企業，每家額度為2500家至 3000家，此舉不但侵害行庫董事會的權責，也有違公司治理原則，屆時如產生呆帳，是否由“行政院”負責？“行政院”直接召集公股行庫交待任務，架空“財政部”權責，置“財政部”監督權責於何地？



費鴻泰質疑，蘇貞昌把手伸入公股銀行是為了鈔票還是為選票？或者兩者都是？尤其2017年揭發的“海巡署”獵雷艦詐貸弊案“慶富案”遭撤換的合庫金前董事長廖燦昌，一年半之後居然出任第一金董事長，蘇貞昌應對外說明為何非他不用？還要求每家公股銀行企業貸款，這不是“製作”政績嗎？蘇貞昌也應對外界說清楚、講明白。



賴士葆表示，蘇貞昌上任之後，肆無忌憚地將手伸入公股行庫，搞殘公股行庫的同時，也把“財政部長”架空，而讓外界以為“行政院長”主導官股銀行人事案是正常的，而且派出的官股董事如“財政部長”一般完全傀儡化。剛請辭獲准的前一銀總經理蔡麗雪就是個明顯的例子，蘇貞昌完全無視一銀金已是上市、民營化公司，干預人事無法無天，完全是先看顏色，根本不看專業，兒戲化公股銀行人事案，讓人實在無法接受，應該向全民道歉。