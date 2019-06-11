美國製造業陷入低速運轉　美媒：三大原因導致

中評社香港6月11日電／目前有跡象表明，美國製造業已經開始陷入低速運轉，對此有分析認為，國內需求下降、貿易局勢緊張以及美元走強是導致製造業出現低迷的主要原因。



據美國《華爾街日報》6月10日報道，目前種種跡象表明，美國製造業已經開始陷入了低速運轉，而在過去的一年中，製造業曾取得了創紀錄般的產出並且大幅刺激過就業增長。



報道稱，在外界預期美國經濟將會進一步放緩的情況下，製造業的低速運轉將會對經濟造成更大的壓力，如今美國消費者和企業正在減少汽車載具以及房屋的購買量，這相應地導致市場對輪胎、鋼鐵零部件、洗衣機以及油漆的需求下降。受此影響，包括迪爾公司（Deere ＆ Company）、3M公司以及其他生產上述商品的企業目前正在採取減產、放緩招聘以及裁員等方式加以應對，而去年在美國經濟增長的2.9個百分點中，製造業的貢獻度超過了其他任何一個行業，如今的情況意味著該行業可能會成為拖累經濟增長的因素之一，而很多經濟學家預計今年美國經濟增速將降至2.5%或更低水平。



報道指出，2018年美國製造業經歷了衰退以來最好的一年，在產出創歷史新高的同時，整個行業的員工規模也達到了近1，300萬人，進而使美國失業率降至可數十年來的最低水平，但目前其受到了美國國內需求放緩，美元走強以及全球貿易緊張局勢這三個主要原因的影響。



其中，最能夠說明美國國內需求放緩的例子就是房地產業，數據顯示，今年4月份美國房屋建造數量較去年同期減少了1.2%，這意味著市場對家電、燈具以及油漆的需求曾出現過下降，而生產相關商品的三家美國企業惠而浦（WHR）、PPG工業集團（PPG）與馬斯科 （Masco）在今年一季度的銷量均出現了不同程度的下降。



美國汽車製造商納威司達公司（NAV）的高管表示，該公司的最大客戶今年只是對最舊的車輛進行了更換，而沒有擴大車隊，這與去年的情況明顯不同，因為那一年是美國卡車運輸業經歷了有史以來最忙碌的年份之一。



美國礦業公司Revere Copper Products的董事長奧肖內西（Brian O＇Shaughnessy）則表示，美元的走強導致美國的生產成本遠高於海外競爭對手，這一定程度上導致該公司紐約州的礦場工人數量出現了下降，目前該礦場的工人人數為320人，較上世紀90年代將近減少了一半。



此外，根據美國勞工部最新公布的數據顯示，今年5月份美國製造業就業人數近增加了3，000人，而與此同時市場研究公司IHS Markit公布的美國5月份採購經理人指數（PMI）也創下了自從2009年9月以來的新低，對此IHS Markit的首席經濟學家威廉姆森（Chris Williamson）指出，如今美國經濟增長已經顯示出大幅放緩的跡象，而企業縮減支出往往體現在縮減招聘與採購等方面上。



據了解，如果今年七月美國經濟仍然保持擴張勢頭，那麼屆時將創下自二戰結束後美國經濟擴張的最長紀錄，但外界有分析認為，全球貿易緊張局勢、美聯儲利率政策出現失誤的可能性以及美國逐年增長的預算赤字可能會導致本輪經濟擴張提前結束。



另據中國海關總署6月10日公布的數據顯示，今年1月至5月期間， 中國貨物貿易進出口總值為1.79萬億美元（按美元計價方式），較去年同期下降了1.6%，但如果以人民幣計價方式計算，該數字則為12.1萬億元人民幣（約合1.75萬億美元），較去年同期增長了4.1%。



其中，中國與美國同期貿易額為1.42萬億元人民幣，較去年下降了9.6%並且中國對美貿易順差進一步升高了11.9%。



此外，本次中國前三大貿易夥伴分別為歐盟、東盟以及美國，而在去年同期美國是處在第二名的位置，此次被東盟取代。