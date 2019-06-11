伊朗：藉美制裁發動經濟戰　小心安全不保

中評社香港6月11日電／伊朗外交部長查瑞夫今天針對藉美國制裁向伊朗發動“經濟戰”的後果提出警告，說執行和支持這項政策者無法預期能“保持安全”。



據中央社報道，查瑞夫與德國外長馬斯在德黑蘭召開聯合記者會說：“人們不能指望以經濟戰繼續對抗伊朗人民，也無法預期那些發動和支持這類戰爭者仍可保持安全。” 查瑞夫說：“讓這個地區緊張局勢降溫的唯一辦法就是停止經濟戰。”他也提到，德國和歐洲聯盟可望在緩和局勢方面扮演“重要角色”。



伊朗2015年與英國、中國、法國、德國、俄羅斯和美國簽署具有里程碑意義的核協議，以限制核計劃換取國際社會解除制裁。德黑蘭當局說，美國總統特朗普政府退出核協議後，對伊朗祭出一連串制裁，發動“經濟戰”。



馬斯說，德國會竭盡所能，確保緊張情勢不會繼續升溫。



馬斯說：“敘利亞和葉門戰火頻仍，所幸這裡並未發生。”“我們願意竭盡全力”，讓伊朗“保持在這樣的狀態”。



馬斯和查瑞夫表示，他們針對核協議的未來和地區問題進行討論。查瑞夫說：“我們進行了一場嚴肅、坦誠且費時的討論。”



馬斯會晤查瑞夫前坦承，德黑蘭如今“較難取得”他們希望從核協議獲取的經濟益處，但他也呼籲伊朗徹底遵守核協議。



根據伊朗總統羅哈尼辦公室發表的聲明，羅哈尼也與馬斯會面，並敦促歐盟“採取具體而嚴肅的行動”來“維護”核協議。



國際原子能總署（IAEA）署長天野之彌說，伊朗如今正在生產比過去更多的濃縮鈾，但目前還不清楚何時會達到協議中規定的庫存限制。IAEA負責監督伊朗遵守核協議的情況。