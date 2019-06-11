中評關注：民調期間搶曝光　蔡突增防災視察

蔡英文臉書特別製作圖片，提醒大家下雨小心。（取自蔡英文臉書） 中評社台北6月11日電（記者 黃筱筠）蔡英文原本今天排定要視導陸軍砲兵第43指揮部暨裝甲第564旅，但經過幾小時後臨時取消。昨晚深夜新增加桃園防災以及河川整治成果的行程，早上又新增下午嘉義抽水站、滯洪池等因防備大雨的設施。對照另一位初選競爭者前“行政院長”賴清德的車隊大掃街，強烈對比一個拼選舉，一個拼防災。



民進黨初選電話民調今天晚間將進入第二天，由於蔡賴兩人差距不大，首日的電話民調氣氛緊繃，連黨主席卓榮泰都說會精神緊繃到民調結束那天。



蔡英文在民調期間的行程主要安排政務為主，原本下午也已經安排樣會見中美洲議會議長，但早上臨時更改行程要去視察有關大雨防災的設備，中美洲議會議長的接見陳建仁代表。



挺英的幕僚則在臉書上意有所指說，“有人在拼選舉、幸好還有人在做防災”，嘲諷意味十足。拼選舉指的很有可能就是賴清德的車隊大掃街。賴上午車隊已經進入桃園市區，而蔡英文上午也到桃園視察。車隊最後傍晚將到終點站台北市凱達格蘭大道，屆時高人氣的台北市議員高嘉瑜將到場力挺。



而賴清德車隊在雨中掃街，感覺非常淒風苦雨，形單影隻的形象，也會增加不少同情票。



