加拿大禁用一次性塑膠製品　2021年前實施

中評社香港6月11日電／加拿大總理特鲁多今天表示，加拿大計劃將在2021年禁止使用一次性塑膠製品，例如塑膠吸管、塑膠袋和塑膠餐具，藉此減少無法回收的垃圾，並保護全球海洋環境。



特鲁多在魁北克高爾特自然保護區湖岸旁宣布這項計劃。加拿大不到5個月後將舉行全國大選，氣候變遷與環境汙染皆是選戰熱門議題。



特鲁多說：“我很高興宣布，最快在2021年，加拿大將在全國禁止對環境有害的一次性塑膠製品。”他認為有著世界最長海岸線的加拿大，擁有獨特的機會作為對抗環境汙染的領頭羊。



每年全球有100萬隻鳥類和超過10萬隻海洋哺乳動物被塑膠製品纏住，或是透過食物鏈吞進塑膠垃圾而導致受傷或死亡。一次性塑膠製品占了海洋廢棄物的70%。



特鲁多表示：“大家都聽過相關消息，也看過照片。老實說，作為一個父親，很難向我的孩子解釋這一點。要怎麼解釋那些被沖上世界各地海灘上死去的鯨魚，（為何）牠們的肚內塞滿塑膠袋？” “身為父母的我們帶著孩子到海灘時，還得去找一塊沒有積滿吸管、保麗龍或瓶瓶罐罐的沙灘。這是個問題，我們必須採取行動。”



歐洲議會3月以壓倒性票數通過法案，將自2021年起全面禁止歐洲聯盟國家使用一次性塑膠製品。如今加拿大也跟進。加拿大近日因垃圾貨櫃運到菲律賓和馬來西亞的問題，與兩國陷入爭端。