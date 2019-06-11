林鄭月娥：全球經濟下行風險增加　拖累香港

香港特區行政長官林鄭月娥昨日出席2019財新峰會香港場（圖片來自政府新聞處） 中評社香港6月11日電（記者 張心怡整理報道）香港特區行政長官林鄭月娥昨日出席2019財新峰會香港場致辭時談到，面對貿易單邊主義和保護主義抬頭，全球經濟下行風險增加，世界銀行、國際貨幣基金組織及經濟合作及發展組織近日都相繼下調本年度的全球經濟增長預測。香港作為一個外向型的經濟體，也不幸地受到嚴重拖累，整體貨物出口和整體投資開支出現了跌幅，內部需求也表現疲弱。



林鄭月娥指出，在中美貿易糾紛持續甚至升溫、負面情緒擴大的時刻，各經濟體更須堅持開放、擴大開放和深化開放，積極尋找互利共贏的發展模式，為人民帶來更美好的生活。“我們國家在這方面的立場是清晰、堅定的。習近平主席在每一個場合的重要講話中，都強調中國支持多邊貿易體制、推動發展自由貿易、推動建設開放型世界經濟的一貫立場，並表示開放已經成為當代中國的鮮明標識。”



林鄭月娥提到，對香港來說，“開放”是金名片。嚴格來說，沒有經濟和社會的開放、多元，就沒有香港今天的成就。上月中一個倫敦智庫首次發表的全球經濟開放度指標中，香港是世界第一，特別是在企業經營環境方面。作為世界最自由和最開放的經濟體，香港對國家持續開放感到非常鼓舞，相信香港可以作出貢獻。



“習主席去年在會見香港各界慶祝國家改革開放40周年代表團時就對香港提了四點希望，其中一點就是希望我們更加積極主動助力國家全面開放，努力把香港打造成為國家雙向開放的重要‘橋頭堡’。”林鄭月娥說，香港要發揮好“橋頭堡”的功能，有幾方面的重要工作：第一，用好“一國兩制”的制度優勢，首先是堅守一國之本，尊重兩制的差異，並不斷通過特區與內地的互動發展，善用香港各方面的優勢，融入國家發展大局。粵港澳大灣區發展和“一帶一路”建設就是我們最好的契機和大展拳腳的平台。



第二，適時投資，積極作為。要保持及提升香港的競爭力，特區政府必須認准方向，推出有利於發展的措施和投資未來。為了抓住新經濟和創新科技帶來的機遇，本屆政府採取了一些重要的措施，當中包括兩項在2018／19年度開始生效的減稅措施；為創新科技公司和未有盈利的生物科技公司訂立新的上市制度；為滿足一定條件的在岸和離岸基金提供利得稅豁免；與內地、英國、法國、瑞士和盧森堡落實基金互認；推出快速支付系統和虛擬銀行牌照以支持金融科技；建立金融學院培養本地和內地人才；以及為債券發行提供補助，並且發行政府綠色債券。在創新及科技方面，特區政府在兩年之間投放了1000億港元，並在多個領域推出了一系列促進科研、擴大基建、培養人才的措施。



第三，善用香港的國際聯繫，講好香港積極參與國家進一步改革開放的故事。《基本法》賦予香港在處理對外事務的高度自治，本屆政府在過去兩年簽訂了包括東盟十個國家和澳大利亞的四份自由貿易協議和相關的投資協議；在泰國曼谷開設了香港在東盟的第三個經貿辦事處；成功舉辦了兩年的“一帶一路高峰論壇”，今年第四屆將在九月舉行；與香港貿易發展局在英國倫敦和日本東京成功舉辦了大型推廣活動；連續兩年出席了達沃斯世界經濟論壇；連同廣東省人民政府和澳門特區政府先後在法國巴黎和日本東京舉行推介粵港澳大灣區的活動。